Supermercados advierten faltantes de productos importados

“Ya hay faltantes y con el paso de las semanas si no hay una decisión política, la situación se irá agravando. Al faltar dólares se restringen los ingresos, hoy está entrando lo estrictamente esencial que no puede ser sustituido localmente”, describió el escenario actual una fuente supermercadista de una de cadena local. Según el especialista no sólo habrá faltantes en aquellos artículos importados, sino que también se sentirá en compañías instaladas en la Argentina con fábricas en el país: “algunos de sus productos los traen desde otros mercados y esto también ocurre con los insumos de fabricación”, agregó.