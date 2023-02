Alerta por cianobacterias en la costa del Río de la Plata

Cómo pueden identificarse las cianobacterias

Estos microorganismos son fácilmente identificables en el agua, ya que se ve de un color verde brillante en la superficie y en la arena. Estos organismos microscópicos se acumulan en la parte más superficial, pero no en una capa continua, aporta Infobae en su informe.

Profesionales del CONICET, la Universidad de la Plata, la Universidad Tecnológica Nacional y del gobierno bonaerense y municipios indicaron que “se recomienda evitar el contacto con las manchas verdes, lavarse con agua limpia en caso de entrar al río o laguna. No consumir alimentos que provengan del cuerpo de agua. Prestar especial atención a niños y mascotas”.

En ese sentido, la situación de cada zona de la provincia respecto de la presencia de cianobacterias se actualiza en tiempo real y puede consultarse en el siguiente link: https://gba.gob.ar/cianobacterias

Por su parte, la doctora Stella Maris Cuevas explicó en diálogo con Infobae que “estos microorganismos pueden causar en las personas que ingresan al agua para refrescarse, alteraciones en el estado de salud, comprometiendo en especial la piel, pues puede producir eritema (enrojecimiento ), picor o algún tipo de dermatitis, en la piel que reviste el conducto auditivo externo (CAE), o en la conjuntiva de los ojos. También puede comprometerse las fosas nasales con cierta congestión. Es común en niños que juegan en la orilla que manifiesten una gastroenterocolitis que puede llegar a producirles deshidratación. En algunas oportunidades pueden aparecer manifestaciones más severas de tipo hepatotóxicas, es decir afecciones en el hígado, o neurológicas, cuya primera manifestación puede ser intenso dolor de cabeza”.

En tanto, el subsecretario de Recursos Hídricos de la provincia de Buenos Aires, Guillermo Jelinsky, pidió, además, tener cuidado con las mascotas que pueden sufrir problemas de salud. “Se recomienda no tener contacto con el agua o tener un contacto mínimo, cuidado con el spray, que no entren los niños, no consumir ningún pez que venga de la zona donde hay cianobacterias”, dijo el funcionario a TN.

En ese sentido, insistió: “Cuidado con el spray, una actividad con una moto de agua, con un kayak, genera vapor que se levanta y si tiene cianobacterias puede afectar los pulmones. Seamos cuidados, sin ser alarmistas”, aconsejó.

El funcionario pidió estar “atentos si aparece la bandera roja con una cruz” en las zona de costas de los ríos y lagunas porque implica el máximo alerta por la presencia de cianobacterias. Cuando se encuentra en naranja, como ocurría hoy en toda la zona sur del Río de la Plata, implica un riesgo medio pero también se recomienda evitar el contacto con las manchas verdes.

Jelinsky señaló que no existe ninguna posibilidad de que una persona que tuvo contacto con cianobacterias y sufrió algún tipo de efecto por su toxicidad contagie a otra persona, ya que solo produce algún síntoma si se toca el microorganismo. Las cianobacterias existen desde hace “miles de millones de años, son de los primeros habitantes del planeta, las que hicieron que hoy tengamos oxígenos y la vida como la conocemos porque con su clorofila ellas hacen fotosíntesis y generan oxígeno durante el día”, explicó.

Según un informe del Ministerio de Salud de la Nación, “las cianobacterias son organismos microscópicos, bacterias Gram-negativas que contienen clorofila, lo que les permite realizar fotosíntesis. Por ello históricamente se las ha identificado como algas verde-azules. Están presentes en aguas dulces, saladas, salobres y zonas de mezcla de estuarios”. Y destacó que “la Organización Mundial de la Salud ha enlistado a las cianobacterias como un problema de salud emergente”.

El alerta naranja en la mañana de este miércoles regía para los siguientes sectores de la costa bonaerense: Quilmes; Balneario Hudson, en Berazategui; en el canal de acceso al puerto Río Santiago, en Ensenada; en el Balneario Municipal de Berisso, el Balneario Atalaya, en Magdalena; Balneario Magdalena en esa misma localidad; la Laguna de Lobos, en el partido de Lobos; la Laguna Chis Chis, que comparten los partidos de Chascomús y Lezama; la Laguna Tablillas, en el partido de Lezama; la Laguna Las Barrancas en el mismo partido; la Laguna de Gómez - Puente Lincoln, en el partido de Junín.