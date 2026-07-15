Alerta jubilados de ANSES: ¿Por qué miles de beneficiarios no cobrarán el bono de $70.000 en julio?

El refuerzo extraordinario se liquida junto con el haber mensual, sin necesidad de realizar un trámite previo.

El bono se mantiene en julio, pero solo alcanza a quienes cumplen los límites de ingresos fijados por el Gobierno nacional.

Los jubilados y pensionados que cobran a través de ANSES volvieron a recibir en julio un aumento del 2,15% por movilidad. Sin embargo, el refuerzo extraordinario de $70.000 no llegará a todos los beneficiarios. El Gobierno mantuvo el esquema aplicado durante los últimos meses, por el cual el bono completo queda reservado para quienes perciben los haberes más bajos , mientras que otros reciben un monto reducido o directamente quedan excluidos.

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La actualización de julio elevó la jubilación mínima a $411.989,33 . Con el bono completo, quienes cobran ese haber alcanzan un ingreso total de $481.989,33. Ese valor también funciona como el límite a partir del cual el refuerzo deja de pagarse: quienes superan ese monto mensual ya no acceden al beneficio extraordinario.

El objetivo del bono, que permanece congelado en $70.000 desde hace varios meses, es reforzar los ingresos de los sectores con menores haberes . Por ese motivo, ANSES aplica un mecanismo de pago proporcional para quienes cobran por encima de la mínima, hasta completar el tope definido para julio.

La continuidad del bono fue confirmada por el Gobierno nacional junto con el aumento mensual por movilidad . El incremento del 2,15% surge de la inflación de mayo informada por el INDEC y se aplica automáticamente sobre jubilaciones, pensiones y asignaciones administradas por ANSES.

En julio, la referencia quedó establecida en $481.989,33 . Ese número surge de sumar la jubilación mínima actualizada ($411.989,33) más el bono completo de $70.000. Quienes perciben ingresos previsionales superiores a ese total dejan automáticamente de reunir las condiciones para cobrar el adicional.

Esto significa que no alcanza con ser jubilado o pensionado para recibir el bono. El ingreso mensual determina si corresponde el pago completo, un monto proporcional o ninguna suma adicional.

ANSES

¿Quiénes pierden el extra a pesar del aumento del 2,15%?

El incremento por movilidad alcanza a todos los jubilados y pensionados comprendidos por el sistema previsional. Pero el bono extraordinario funciona con reglas distintas.

Los beneficiarios que cobran exactamente la jubilación mínima reciben el refuerzo completo de $70.000, mientras que quienes perciben un haber superior al mínimo, pero inferior a $481.989,33, acceden a un bono reducido. El monto se calcula de forma proporcional para que el ingreso final no supere ese límite establecido por el Gobierno.

Por ejemplo, un jubilado cuyo haber sea de $450.000 no cobrará los $70.000 completos. En ese caso, ANSES abonará únicamente la diferencia necesaria para alcanzar el tope de $481.989,33.

Quienes perciben un haber igual o superior a ese monto quedan excluidos del beneficio extraordinario. Aunque reciben el aumento mensual del 2,15%, no verán acreditado ningún adicional por bono durante julio.

El mismo criterio se mantiene para otros beneficiarios alcanzados por el refuerzo, como titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), Pensiones No Contributivas (PNC) y pensiones para madres de siete hijos, siempre respetando las condiciones previstas para cada prestación.

La lista negra de ANSES: los haberes que quedan excluidos del plus

Quedan sin cobrar el bono de $70.000 los jubilados y pensionados cuyos ingresos mensuales superan los $481.989,33 durante julio. A partir de ese umbral, el sistema deja de liquidar el refuerzo porque considera que el beneficiario ya superó el piso de ingresos fijado para acceder al complemento.

Esta situación alcanza tanto a quienes cobran jubilaciones contributivas superiores a ese monto como a otros titulares de prestaciones previsionales cuyos haberes exceden el límite establecido.

Al mismo tiempo, la jubilación máxima también volvió a actualizarse por movilidad y quedó fijada en $2.770.531,10. Estos beneficiarios únicamente reciben el aumento mensual correspondiente, sin acceso al bono extraordinario.