Vouchers Educativos de ANSES: confirmaron la fecha de pago de julio y dónde se acredita

El Ministerio de Capital Humano comunicó cuándo se depositará la cuota del mes y recordó las condiciones para mantener el beneficio.

La acreditación se realiza a través de ANSES en la cuenta bancaria o billetera virtual registrada por el adulto responsable.

Las familias que reciben los Vouchers Educativos ya tienen confirmado el cronograma de pagos correspondiente a julio. El Ministerio de Capital Humano informó que la acreditación se realizará a través de ANSES y alcanzará a quienes continúan cumpliendo con los requisitos del programa destinado a alumnos de escuelas privadas con aporte estatal.

A diferencia de junio, cuando muchos beneficiarios cobraron dos cuotas juntas para regularizar el calendario de pagos, durante julio se abonará una única cuota correspondiente al mes de junio. El dinero se deposita directamente en la cuenta bancaria o billetera virtual declarada por el adulto responsable al momento de la inscripción, sin necesidad de realizar un trámite adicional.

El Programa de Asistencia Vouchers Educativos depende de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano y busca acompañar a familias con hijos de hasta 18 años que concurren a establecimientos educativos privados con al menos un 75% de aporte estatal. La ayuda cubre hasta el 50% del valor de la cuota mensual de jornada simple, dentro de los topes establecidos por el Gobierno.

ANSES confirmó que la acreditación correspondiente al mes de julio se realizará el martes 14 de julio de 2026 . En esta oportunidad se abonará la cuota correspondiente a junio, luego del pago doble efectuado el mes pasado.

El depósito se efectúa de manera simultánea para todos los beneficiarios aprobados y no depende de la terminación del DNI, como pasa con otras prestaciones administradas por ANSES. Una vez acreditado el dinero, los titulares pueden verificar el ingreso desde el home banking de la entidad financiera o la billetera virtual informada durante la inscripción.

El monto varía según cada caso porque el programa cubre hasta el 50% del valor de la cuota escolar de jornada simple, tomando como referencia el arancel informado por la institución educativa. El beneficio continuará pagándose hasta diciembre de 2026, siempre que los estudiantes y sus responsables mantengan las condiciones exigidas por el programa.

¿Cómo y en qué cuentas se acredita el beneficio?

El dinero se deposita únicamente en el medio de cobro informado por el adulto responsable al momento de completar la inscripción.

Además del medio de cobro, los beneficiarios deben contar con una cuenta activa en Mi Argentina, ya que esa plataforma permite consultar el estado de la solicitud, conocer si fue aprobada y verificar eventuales observaciones realizadas durante el proceso de evaluación.

El programa es compatible con otras prestaciones sociales administradas por ANSES y se liquida por cada estudiante que reúna las condiciones. Esto significa que una misma familia puede percibir más de un voucher cuando tiene dos o más hijos incluidos en el programa.

ANSES.

Los motivos clave por los que te pueden suspender o cancelar el cobro este mes

Aunque el pago se acredita de forma automática, el beneficio puede suspenderse o darse de baja cuando dejan de cumplirse los requisitos previstos por el reglamento del programa.

Uno de los controles más importantes corresponde a la regularidad escolar. Las instituciones educativas informan periódicamente si el alumno continúa asistiendo al establecimiento y mantiene su condición de estudiante regular. Si esa condición se pierde, también puede interrumpirse el pago del voucher.

Otro punto que revisa el programa es la situación de las cuotas escolares. Las escuelas comunican a la Secretaría de Educación si existen deudas. Cuando se acumulan dos cuotas impagas, el beneficio puede quedar suspendido. Si la deuda llega a tres cuotas, el voucher se cancela.

También pueden producirse bajas cuando el grupo familiar deja de cumplir el requisito de ingresos, que establece un límite equivalente a siete Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, o si se detectan inconsistencias en la información presentada durante la inscripción.

En los casos en que la solicitud resulte rechazada, la plataforma oficial informa el motivo. Si la observación corresponde a cuestiones académicas, el adulto responsable dispone de cinco días corridos para presentar un reclamo a través del mismo sistema.