Cuándo cobro ANSES: jubilados, AUH, desempleo y el resto de las prestaciones del miércoles 15 de julio + Agregar ámbito en









La ANSES confirmó el cronograma de pagos de julio. De acuerdo a la nueva fórmula de movilidad, las prestaciones aumentarán un 2,15%, correspondiente al dato de la inflación analizado por el INDEC.

ANSES activó su calendario de pagos el miércoles 8 de julio.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó su calendario de pagos para julio 2026. Este se verá interrumpido por los feriados del jueves 9 y viernes 10, aunque retomará con normalidad a partir del lunes siguiente. Como es habitual, respetará la terminación del DNI de los beneficiarios.

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Además, el organismo anunció un aumento del 2,15%, correspondiente al dato de la inflación de mayo analizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

También continuará entregando el bono de ingresos adicional de $70.000, junto con el haber actualizado, a un grupo de jubilados y pensionados.

Monto de las prestaciones de ANSES en julio 2026 Jubilación mínima: $481.989,32 ( $411.989,32 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

( del haber actualizado + $70.000 del bono adicional) Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $399.591,45 ( $339.591,45 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

( del haber actualizado + $70.000 del bono adicional) Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez: $358.392,52 ( $288.392,52 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

( del haber actualizado + $70.000 del bono adicional) Pensión para Madres de 7 hijos: $481.989,32 ( $411.989,32 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

( del haber actualizado + $70.000 del bono adicional) Jubilación máxima: pasará a $2.772.298,06 Por su parte, el total de la Asignación Universal por Hijo (AUH) será de $148.048 por cada menor a cargo. Pero, en realidad, los titulares sólo van a recibir el 80% del monto ($118.438,43), ya que el 20% restante lo retiene la entidad y se cobra en una única cuota con la presentación de la Libreta AUH.

El 100% de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad estará en $482.061,17, la Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos alcanzará los $74.032,19 y la Asignación por Hijo con Discapacidad los $241.040,29.

Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de julio 2026 Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo DNI terminados en 0 y 1: 8 de julio

DNI terminados en 2: 13 de julio

DNI terminados en 3: 14 de julio

DNI terminados en 4: 15 de julio

DNI terminados en 5: 16 de julio

DNI terminados en 6: 17 de julio

DNI terminados en 7: 20 de julio

DNI terminados en 8: 21 de julio

DNI terminados en 9: 22 de julio Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo DNI terminados en 0 y 1: 23 de julio

DNI terminados en 2 y 3: 24 de julio

DNI terminados en 4 y 5: 27 de julio

DNI terminados en 6 y 7: 28 de julio

DNI terminados en 8 y 9: 29 de julio Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo DNI terminados en 0 y 1: 8 de julio

DNI terminados en 2: 13 de julio

DNI terminados en 3: 14 de julio

DNI terminados en 4: 15 de julio

DNI terminados en 5: 16 de julio

DNI terminados en 6: 17 de julio

DNI terminados en 7: 20 de julio

DNI terminados en 8: 21 de julio

DNI terminados en 9: 22 de julio Asignación por Embarazo DNI terminados en 0: 13 de julio

DNI terminados en 1: 14 de julio

DNI terminados en 2: 15 de julio

DNI terminados en 3: 16 de julio

DNI terminados en 4: 17 de julio

DNI terminados en 5: 20 de julio

DNI terminados en 6: 21 de julio

DNI terminados en 7: 22 de julio

DNI terminados en 8: 23 de julio

DNI terminados en 9: 24 de julio Asignación por Prenatal DNI terminados en 0 y 1: 14 de julio

DNI terminados en 2 y 3: 15 de julio

DNI terminados en 4 y 5: 16 de julio

DNI terminados en 6 y 7: 17 de julio

DNI terminados en 8 y 9: 20 de julio Asignación por Maternidad Todas las terminaciones de documento: 14 de julio al 11 de agosto Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción) Todas las terminaciones de documento: 13 de julio al 11 de agosto Pensiones No Contributivas DNI terminados en 0, 1, 2 y 3: 8 de julio

DNI terminados en 4 y 5: 13 de julio

DNI terminados en 6 y 7: 14 de julio

DNI terminados en 8 y 9: 15 de julio Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas Todas las terminaciones de documento: 8 de julio al 11 de agosto Prestación por Desempleo DNI terminados en 0 y 1: 22 de julio

DNI terminados en 2 y 3: 23 de julio

DNI terminados en 4 y 5: 24 de julio

DNI terminados en 6 y 7: 27 de julio

DNI terminados en 8 y 9: 28 de julio