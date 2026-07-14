El grave error en ANSES que podría costarte tu moratoria previsional

La revisión previa de los antecedentes laborales y el cumplimiento de las condiciones del régimen permiten iniciar el trámite con mayor seguridad.

El Plan de Pago de Deuda Previsional de ANSES continúa vigente para un grupo específico de trabajadores, incluso después del vencimiento de la moratoria destinada a quienes ya habían alcanzado la edad jubilatoria. El régimen permite regularizar aportes faltantes , aunque exige cumplir determinadas condiciones y evitar errores que pueden afectar el trámite.

El sistema está dirigido a personas que aún se encuentran en actividad y que están a menos de diez años de cumplir la edad requerida para jubilarse. Una decisión equivocada durante la adhesión puede generar demoras , gastos innecesarios e incluso impedir una correcta planificación previsional.

Cada paso del proceso requiere revisar la situación laboral antes de iniciar la gestión . ANSES establece qué períodos pueden regularizarse, quiénes pueden ingresar al plan y cuál es el mecanismo de pago habilitado para cancelar la deuda previsional.

El Plan de Pago de Deuda Previsional quedó como la alternativa disponible para trabajadores que todavía no alcanzaron la edad jubilatoria , pero que proyectan llegar a ese momento sin los 30 años de aportes exigidos por la ley.

El beneficio comprende a mujeres de entre 50 y 59 años y hombres de entre 55 y 64 años . Ese universo puede adquirir períodos sin aportes para completar su historia previsional antes de solicitar la jubilación.

El régimen no permite regularizar cualquier etapa de la vida laboral. ANSES autoriza únicamente la compra de meses sin aportes hasta marzo de 2012 inclusive, siempre que durante ese período la persona no registre actividad como trabajador en relación de dependencia, monotributista o autónomo.

Cada solicitante define los meses que desea cancelar y realiza el pago mediante un Volante Electrónico de Pago (VEP), de acuerdo con sus posibilidades económicas.

Por qué tu trámite en ANSES podría ser rechazado hoy mismo si hacés esto

El error más frecuente consiste en comprar aportes sin revisar antes la Historia Laboral disponible en Mi ANSES. El organismo recomienda verificar toda la información registrada antes de adherirse al plan. Si existen períodos trabajados que no figuran en el sistema, primero corresponde iniciar un Reconocimiento de Servicios.

Ese paso evita cancelar meses que ya cuentan con aportes realizados. ANSES aclara que los pagos efectuados dentro del plan no tienen reintegro, incluso si luego se comprueba que esos períodos ya estaban acreditados. Otra equivocación habitual consiste en esperar hasta los últimos años antes de la jubilación para comenzar la regularización. Esa decisión puede complicar la organización del trámite y extender innecesariamente los tiempos del proceso.

Las 4 equivocaciones más comunes que destruyen tu oportunidad de jubilarte

Antes de adherirse al Plan de Pago de Deuda Previsional, ANSES recomienda evitar estos errores:

revisar la Historia Laboral recién después de comprar aportes , en lugar de verificar primero si existen períodos trabajados sin registrar

, en lugar de verificar primero si existen períodos trabajados sin registrar intentar regularizar meses que no pueden incluirse en el plan , ya que solo se admiten períodos sin aportes hasta marzo de 2012 y sin actividad registrada

, ya que solo se admiten períodos sin aportes hasta marzo de 2012 y sin actividad registrada dejar la adhesión para el último momento , cuando todavía faltan pocos años para cumplir la edad jubilatoria

, cuando todavía faltan pocos años para cumplir la edad jubilatoria creer que el ingreso depende de una evaluación socioeconómica, requisito que este régimen no contempla

El organismo aclara que este plan funciona con reglas distintas a otros beneficios previsionales. La situación económica del solicitante no forma parte del análisis, ya que cada trabajador decide qué períodos cancelar y realiza el pago correspondiente mediante el VEP.