Jubilados de ANSES: ¿Se viene un nuevo bono extraordinario junto al aumento de agosto?

La resolución del gobierno que afectaría a los haberes mínimos en caso de no ser implementada por el organismo.

Los jubilados y pensionados de ANSES ya tienen asegurado un nuevo aumento por movilidad en agosto , aunque todavía persiste una definición que puede modificar el ingreso final del próximo mes. El Gobierno aún debe resolver si mantendrá el bono extraordinario de hasta $70.000 , un refuerzo que complementa los haberes mínimos desde hace varios meses.

La actualización de las jubilaciones dependerá del dato de inflación de junio que difundirá el INDEC . Ese porcentaje servirá para calcular el incremento de agosto, mientras que la continuidad del bono quedará sujeta a una decisión del Poder Ejecutivo.

El escenario genera expectativa entre quienes cobran la prestación mínima, ya que el refuerzo económico modifica el monto total que reciben cada mes. Hasta el momento, no existe una confirmación oficial sobre cómo quedará ese beneficio durante agosto.

El cronograma para conocer los haberes de agosto ya tiene fechas definidas. Primero se publicará la inflación de junio y luego el Gobierno oficializará el porcentaje de movilidad que aplicará ANSES.

martes 14 de julio: el Indec difundirá el Índice de Precios al Consumidor de junio

luego: el Gobierno anunciará el porcentaje de aumento correspondiente

agosto: ANSES liquidará los nuevos haberes con la actualización vigente

El incremento previsional surgirá directamente del índice de inflación mensual. En cambio, el bono extraordinario no forma parte de la fórmula de movilidad, por lo que requiere una definición independiente del Poder Ejecutivo.

El impacto de la inflación en la canasta básica de la tercera edad

Las consultoras privadas proyectan que la inflación de junio se ubicará cerca del 2%, porcentaje que serviría como referencia para calcular la movilidad de agosto. Si esos cálculos finalmente coinciden con el dato oficial, la jubilación mínima pasaría de $411.989,33 a un rango aproximado de entre $419.400 y $419.800. Ese valor corresponde únicamente al haber previsional y no contempla el bono extraordinario.

El Gobierno también deberá resolver si el refuerzo continuará con las mismas condiciones actuales o si habrá modificaciones tanto en el monto como en los requisitos para acceder al beneficio.

Qué se sabe hasta ahora sobre los montos que cobrarán los jubilados el próximo mes

El ministro de Economía, Luis Caputo, fue consultado sobre el futuro del bono previsional y sostuvo que no existen cambios previstos en el corto plazo respecto del refuerzo económico. El funcionario señaló que el bono se mantiene en $70.000, aunque aclaró que ese beneficio no cuenta con un mecanismo de actualización automática como ocurre con las jubilaciones.

Caputo también explicó que cualquier modificación dependerá de la situación fiscal. Según indicó, el equilibrio de las cuentas públicas continúa como una prioridad y cualquier cambio deberá contar con recursos para su financiamiento.

Mientras llegan las definiciones para agosto, los valores vigentes en julio son los siguientes: