Una periodista contó su experiencia en un hospital de Qatar: "Eran todas mujeres"

“Hay una recepción femenina, de mujeres y ahora tengo que esperar que me llamen y te atienden todas mujeres, enfermeras, médicas, personal todo femenino”, agregó la periodista mientras mostraba imágenes sobre el hospital y las distintas instalaciones.

Robos en Qatar

A su vez, la conductora reveló detalles sobre el robo sufrido en las calles de Qatar: “Me acaban de robar la billetera cuando estábamos haciendo la salida en vivo. Esta es la Policía y me mandaron acá a hacer la denuncia porque aseguran que está todo vigilado y que la van a encontrar a la billetera que tenía los documentos, plata, las tarjetas, que obviamente es lo que más me preocupa. Lo otro no me importa nada”.

En ambos hechos, la periodista mostró cómo es la división entre hombres y mujeres, tanto en una estación de policía como en un hospital público: “Acá estamos adentro de la estación de policía. Como detalle de color, ponele, es un sector de mujeres solamente. Me hicieron pasar a un sector de espera solo para mujeres, porque está todo dividido. El sector que está allá están los hombres. Llegás al mostrador principal y te derivan. Ahora viene a atenderme una policía mujer, vamos a ver qué me dice”.

En lo relacionado a las cuestiones culturales y de género, Metzger aseguró que "los policías hombres no te registran, no te ven. Te dicen: ‘Andá para ese sector’. Y era solamente para mujeres, muchas con su vestimenta típica. Como sos mujer, te tienen que atender policías mujeres”.

También reveló cómo se dictan las penas contra los ladrones: “En un momento cuando me iban preguntando para tomarme la declaración, llegó la parte más compleja, porque me preguntaron: ‘¿Qué querés que haga la justicia con esto? Porque nosotros lo vamos a encontrar, hay cámaras de alta definición por todos lados’. Y yo pensé que había entendido mal por la traducción, pero no: insistían por preguntarme qué pena quería para el ladrón.