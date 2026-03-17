Qué autos deben hacer la VTV en abril 2026 y quiénes quedan exentos del pago + Seguir en









Conocé las diferecias entre jurisdicciones para saber si tu auto debe ingresar a revisión o no el próximo mes.

Es importante revisar las variaciones entre jurisdicciones, ya que no se rige todo bajo una misma ley nacional.

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un requisito obligatorio para circular en la Argentina, ya que permite evaluar el estado mecánico de los autos, detectar posibles fallas y disminuir riesgos de accidentes en calles y rutas. Para saber si tu auto debe realizar la VTV, podés revisar las normas vigentes según el lugar donde el vehículo esté radicado:

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La Ciudad de Buenos Aires establece Autos particulares someterse a la revisión, cuando superan los tres años de antigüedad o cuando llegan a los 60.000 kilómetros recorridos .

Si el auto no supera los 80.000 kilómetros al finalizar ese período, la vigencia se mantiene

Jubilados, pensionados, personas con discapacidad y mayores de 65 años, cuyos ingresos sean equivalentes al haber mínimo están exentos de pago

Tarifas: Autos hasta 2.500 kg: $63.453,61 / Motocicletas: $23.858,78 La provincia de Buenos Aires establece Someterse a revisión, cuando el vehículo supera los dos años de antigüedad .

Los autos nuevos deben cumplir la primera inspección a partir de los 24 meses desde la inscripción .

El sistema provincial mantiene la revisión anual para los vehículos particulares que superan ese plazo.

Bomberos, autos destinados a servicios municipales y conductores con Certificado Único de Discapacidad (CUD) están exentos de pago.

También jubilados, pensionados y mayores de 65 años que perciben hasta dos haberes mínimos .

Tarifas: Autos hasta 2.500 kg: $97.057,65 / Motos: $38.801 / Vehículos de más de 2.500 kg: $174.604 como-se-reglamentara-la-nueva-vtv-el-ultimo-anuncio-del-gobierno.webp Cuando deberán hacer la VTV los autos 0km El Gobierno nacional presentó una reforma del sistema de verificación técnica vehicular, con el objetivo de modificar los plazos de revisión y ampliar la cantidad de centros habilitados. La propuesta también busca reducir costos para los conductores y simplificar el trámite.

El nuevo esquema propone que los vehículos 0 km realicen la primera verificación a los cinco años del patentamiento. El proyecto también fija controles cada dos años para autos con entre cinco y diez años de antigüedad. Los vehículos que superen los diez años continuarían con revisiones anuales. Situación que depende de la decisión de cada provincia.

VTV provincia de Buenos Aires Qué pasa si no hago la verificación a tiempo El vencimiento de la VTV genera una infracción automática para el conductor, dado que el vehículo queda fuera de regla desde el día siguiente a la fecha límite establecida en el certificado. Con un simple control policial, se puede detectar la falta de verificación vigente y aplicar una multa.

La periodicidad de la revisión también depende del tipo de vehículo y del uso. Los autos particulares con más de dos años de antigüedad deben cumplir la inspección cada año. Los vehículos destinados al transporte público o servicios realizan controles anuales hasta los cuatro años y luego pasan a revisiones semestrales.