Qué jubilados de ANSES dejarán de cobrar el bono de $70.000 en agosto 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó la continuidad del bono extraordinario de $70.000 para los sectores más vulnerables del sistema jubilatorio . Sin embargo, un grupo específico de beneficiarios no recibirá este refuerzo económico en agosto . La exclusión se debe al incumplimiento de un requisito fundamental establecido por el organismo.

El bono completo de $70.000 corresponde a los jubilados y pensionados de ANSES que perciben la mínima y cuyos ingresos no superen los $309.294,79. Con la actualización de haberes para agosto de 2025, el monto base para acceder al beneficio aumentó, lo que permite que más personas puedan recibir este refuerzo económico.

ANSES: la escala de los bonos en agosto 2025

El bono de refuerzo mantiene un valor máximo de $70.000, sin cambios desde marzo de 2024. ANSES estableció una escala de bonos proporcionales según los ingresos de los beneficiarios:

$309.294: bono completo de $70.000.

$319.294: bono de $60.000.

$329.294: bono de $50.000.

$339.294: bono de $40.000.

$349.294: bono de $30.000.

$359.294: bono de $20.000.

$369.294: bono de $10.000.

Esta escala permite que los jubilados con ingresos ligeramente superiores a la mínima también reciban un refuerzo económico, aunque en menor proporción. El objetivo es brindar un alivio a los beneficiarios con menores recursos, compensando el impacto de la inflación en sus ingresos.

ANSES: a quiénes no le corresponde el bono de agosto 2025

Los jubilados y pensionados que perciban ingresos superiores a $379.294 no recibirán el bono de $70.000 en agosto 2025. ANSES determinó que estos beneficiarios no experimentan una pérdida significativa en su poder adquisitivo frente a la inflación, por lo que no requieren este refuerzo económico.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) alcanzará los $251.394,80 en agosto, y con el bono adicional, el monto total será de $321.394,80. Las Pensiones No Contributivas por Invalidez o Vejez se actualizarán a $219.970,45, y con el bono, este monto se elevará a $289.970,45. Estos incrementos buscan compensar el impacto de la inflación en los ingresos de los beneficiarios más vulnerables.

El presidente Javier Milei anticipó que vetará un adicional de $110.000 aprobado por el Congreso, argumentando que "el equilibrio fiscal no se negocia". El pago del bono de $70.000 se realizará junto con el haber jubilatorio correspondiente al mes de agosto, proporcionando un alivio económico a los beneficiarios con los ingresos más bajos.

ANSES: calendario de pagos de agosto 2025

Las fechas de pago están organizadas de la siguiente manera:

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Documentos terminados en 1: 8/8

Documentos terminados en 2: 12/8

Documentos terminados en 3:13/8

Documentos terminados en 4: 14/8

Documentos terminados en 5: 14/8

Documentos terminados en 6: 18/8

Documentos terminados en 7: 19/8

Documentos terminados en 8: 20/8

Documentos terminados en 9: 21/8

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo