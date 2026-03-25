El beneficio exclusivo de ANSES para jubilados ideal para fin de mes

El organismo ofrece un sistema de descuentos y reintegros que permite ahorrar en supermercados y comercios adheridos.

El programa incluye descuentos en supermercados y miles de comercios en todo el país.

En un contexto donde los ingresos pueden llegar a perder poder adquisitivo frente a la inflación y a veces cuesta llegar a fin de mes, los programas de descuentos y reintegros se convierten en una herramienta clave para hacer rendir el dinero.

Por este motivo, la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) mantiene vigente un beneficio pensado especialmente para jubilados y pensionados que buscan hacer rendir sus ingresos, sobre todo más cerca de fin de mes.

Se trata de una iniciativa que combina descuentos directos en comercios adheridos y reintegros . Se pueden utilizar de manera muy sencilla al momento de pagar. El programa alcanza a miles de comercios en todo el país y se consolida como una alternativa concreta para reducir el impacto de los precios en productos de consumo diario.

El programa Beneficios Capital Humano de ANSES ofrece descuentos y reintegros para jubilados y pensionados en más de 7.000 comercios y en las principales cadenas de supermercados del país, que en conjunto suman más de 12.000 puntos de venta.

Obtener estos beneficios es muy sencillo. Quienes cobran sus haberes mediante el ANSES pueden acceder pagando con la tarjeta de débito asociada a la cuenta donde reciben su jubilación o pensión .

El programa incluye descuentos desde un 10% en supermercados, que en muchos casos no tienen tope, y rebajas que pueden alcanzar hasta el 20% en rubros específicos como perfumería y limpieza. Esta combinación permite un ahorro significativo en compras habituales.

Además, el programa posee beneficios adicionales dependiendo del banco donde el jubilado percibe sus haberes. En algunos casos, se suman reintegros extra y facilidades de pago, lo que amplía el alcance del ahorro.

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Todos los descuentos para jubilados de ANSES

Dentro de los comercios adheridos, de los cuales hay muchísimos y pueden consultarse en la página oficia de ANSES, se destacan las principales cadenas de supermercados, donde se concentra una gran parte del consumo mensual.

En supermercados como Disco, Jumbo y Vea, los descuentos alcanzan el 10% en todos los rubros, incluyendo carnes, con un adicional del 20% en perfumería y limpieza, sin tope. Otras cadenas como Coto, La Anónima y Super CAS/FASA ofrecen un 10% de descuento en todos los rubros, también sin tope.

En el cuanto a Josimar, el descuento asciende al 15% en todos los rubros, mientras que en Carrefour se mantiene el 10%, aunque con un tope de $35.000.

Por su parte, en supermercados Día el beneficio es del 10% con un tope de $2.000 por transacción en concepto de reintegro. En Chango Mas, el descuento también es del 10%, con un límite de $1.000 por operación y $15.000 mensuales.

Toledo se destaca con un 20% de descuento en todos los rubros sin tope, posicionándose como una de las mejores opciones dentro del esquema.

Góndola supermercado COTO

Además, existen otros más de 7.000 comercios adheridos que ofrecen un 10% de descuento, con un tope de $1.000 por transacción bajo la modalidad de reintegro.

A este esquema se suman beneficios específicos, según la entidad bancaria. Por ejemplo, quienes cobran en Banco Nación pueden acceder a un reintegro adicional del 5%, con topes semanales y mensuales, mientras que en Banco Galicia los beneficios pueden llegar hasta el 25% de ahorro y cuotas sin interés en determinados consumos.

También se destacan promociones en Banco Supervielle, con descuentos del 20% en supermercados determinados días de la semana, y en Banco Provincia, con rebajas del 5% en cadenas específicas, mediante el uso de cuenta DNI.

En cuanto a la modalidad del beneficio, los descuentos pueden aplicarse en línea de caja o mediante reintegros posteriores, dependiendo del comercio. En todos los casos, el requisito es utilizar la tarjeta de débito o crédito vinculada al cobro de los haberes.

El programa también se extiende a beneficios financieros, como la posibilidad de acceder a cuentas remuneradas que generan rendimientos diarios sobre el saldo disponible, lo que es una buena herramienta adicional para hacer rendir los ingresos.