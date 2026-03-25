El regreso de los Créditos ANSES: todo lo que tenés que saber sobre el nuevo proyecto

Un proyecto de ley impulsa otra vez la ayuda crediticia del ente, con nuevos montos y enfoque en el desendeudamiento.

El regreso de los créditos ANSES vuelve a estar en agenda, tras la presentación de un proyecto de ley en el Congreso que busca reactivar este sistema de préstamos sociales. La iniciativa surge luego de que el programa fuera eliminado en 2025 y apunta a ofrecer una nueva herramienta financiera para jubilados, beneficiarios de asignaciones y trabajadores informales.

Según se conoció en los últimos días, el objetivo principal del proyecto no es fomentar el consumo, como ocurría anteriormente, sino ayudar a las familias a salir de situaciones de endeudamiento complejo . La propuesta plantea un esquema de créditos regulados, con tasas más accesibles que las del sistema financiero tradicional y con condiciones adaptadas a los ingresos de los beneficiarios.

Además, el programa se enmarca en un contexto económico, donde el acceso al crédito formal es limitado para amplios sectores de la población, lo que refuerza la necesidad de este tipo de herramientas.

El proyecto que se discute en el Congreso propone la creación de un nuevo programa de créditos bajo la órbita de ANSES , con características diferentes a las versiones anteriores. Uno de los puntos centrales es que los préstamos estarían orientados principalmente al desendeudamiento de familias , permitiendo cancelar deudas con tarjetas, financieras o prestamistas con tasas elevadas.

A diferencia del esquema anterior, el dinero no necesariamente se entregaría en efectivo, sino que podría utilizarse directamente para saldar compromisos financieros. Esto busca evitar que el crédito se utilice para consumo inmediato y, en cambio, se convierta en una herramienta para ordenar las finanzas personales . El proyecto también contempla tasas reguladas por el Estado, cuotas ajustadas a los ingresos y límites en el porcentaje del haber que puede destinarse al pago.

Además, se busca establecer un sistema más controlado para evitar sobreendeudamiento, uno de los principales problemas que se detectaron en programas anteriores. Este nuevo enfoque responde a la situación actual del mercado, donde muchas personas acceden a créditos con tasas muy altas en billeteras virtuales o financieras.

anses gente personas

Montos máximos: ¿hasta cuánto dinero se podrá solicitar?

Uno de los puntos más relevantes del proyecto es el monto máximo de los préstamos. Según los borradores que circulan, los créditos ANSES podrían alcanzar hasta $1.500.000 por persona, con actualizaciones automáticas vinculadas al Salario Mínimo, Vital y Móvil. Este monto representa un salto importante respecto a programas anteriores y busca cubrir necesidades más amplias, especialmente en un contexto de inflación elevada.

Además, el esquema podría contemplar distintos montos según el tipo de beneficiario, con límites diferenciados para jubilados, titulares de asignaciones y trabajadores. El plazo de devolución también sería flexible, con cuotas que se descontarían directamente del haber mensual, como ocurría en versiones anteriores del programa. Este mecanismo permite asegurar el cobro de las cuotas y reducir el riesgo de mora.

Créditos ANSES.jpg Créditos ANSES.

Quiénes serían los beneficiarios: jubilados, asignaciones y trabajadores

El proyecto contempla un universo amplio de beneficiarios. Entre los principales grupos incluidos se encuentran:

Jubilados y pensionados.

Titulares de la AUH y asignaciones familiares.

Beneficiarios de pensiones no contributivas.

Monotributistas y trabajadores informales.

La inclusión de estos sectores responde a la necesidad de ampliar el acceso al crédito a personas que, en muchos casos, quedan fuera del sistema bancario tradicional. Según el proyecto, la prioridad estaría puesta en los sectores más vulnerables, especialmente aquellos con mayores dificultades para acceder a financiamiento formal.

También se busca establecer criterios de evaluación más flexibles, adaptados a la realidad de estos grupos. El regreso de los créditos ANSES también se vincula con la idea de recuperar una herramienta que durante años fue utilizada por millones de beneficiarios.

Sin embargo, el nuevo enfoque busca corregir problemas del pasado, como el uso del crédito para consumo inmediato o el sobreendeudamiento. En este sentido, el programa apunta a ser más selectivo y orientado a objetivos específicos.

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Un proyecto que todavía está en debate

Si bien el regreso de los créditos ANSES genera expectativa, es importante aclarar que se trata de un proyecto en discusión y que todavía no fue aprobado. La iniciativa debe avanzar en el Congreso y podría sufrir modificaciones antes de convertirse en ley.

El contexto económico y las decisiones del Gobierno serán determinantes para su implementación. Actualmente, el programa no está vigente, por lo que no se pueden solicitar estos créditos. Sin embargo, el avance del proyecto muestra que el tema vuelve a ocupar un lugar central en la agenda económica.

En caso de aprobarse, el regreso de los créditos ANSES podría marcar un cambio importante en el acceso al financiamiento en Argentina, especialmente para los sectores más vulnerables, que hoy dependen en gran medida de alternativas más costosas y menos reguladas.