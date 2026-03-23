SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
23 de marzo 2026 - 10:19

Las oficinas de ANSES cierran este 24 de marzo 2026: cómo resolver trámites urgentes

Desde el sitio web y la app oficial, podes consultar fechas de cobro, presentar documentación, iniciar gestiones y revisar expedientes sin salir de casa.

La app Mi ANSES está disponible en Play Store y App Store.

La app "Mi ANSES" está disponible en Play Store y App Store.

Las oficinas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) permanecerán cerradas este martes 24 de marzo, jornada considerada feriado por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Como ocurre cada año, la atención presencial queda suspendida, por lo que no se otorgarán turnos ni habrá actividad en las delegaciones durante esa fecha.

Informate más

Por lo que, quienes necesiten resolver gestiones urgentes, deberán recurrir a las herramientas digitales que el organismo mantiene disponibles las 24 horas: el sitio web "Mi ANSES" y su app para dispositivos móviles. ¡Descubrílas!

anses página.png

Mi ANSES: cuáles son los trámites que se pueden realizar online

A través de "Mi ANSES", el organismo ofrece un sistema integral para realizar consultas y trámites desde cualquier dispositivo con acceso a internet. La herramienta está disponible tanto en versión web como en aplicación para sistema operativo Android y iOS.

Para comenzar a usarla, es necesario contar con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Una vez dentro, el usuario accede a un menú organizado que permite resolver distintas gestiones sin intermediarios y de forma inmediata.

Entre las funciones más utilizadas se encuentran:

  • Conocer la fecha de cobro
  • Ver el estado de tu expediente
  • Cambiar tu medio de cobro
  • Consultar tus aportes en Historia Laboral
  • Iniciar una Atención Virtual
  • Presentar la Libreta AUH
  • Actualizar tus datos de contacto
  • Consultar el detalle de tus asignaciones
  • Descargar tu constancia de CUIL y la certificación negativa
  • Verificar el día y hora de un turno
  • Presentar un certificado escolar

Una de las herramientas que cobró mayor relevancia es la Atención Virtual, que permite iniciar gestiones o resolver dudas formales sin moverse de la casa.

La plataforma puede descargarse desde Play Store y App Store y suma además opciones de acceso más ágiles, como el ingreso mediante huella digital o reconocimiento facial.

anses

Calendario de pagos ANSES: cómo siguen los depósitos post feriados

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos

  • DNI terminados en 0: 9 de marzo
  • DNI terminados en 1: 10 de marzo
  • DNI terminados en 2: 11 de marzo
  • DNI terminados en 3: 12 de marzo
  • DNI terminados en 4: 13 de marzo
  • DNI terminados en 5: 16 de marzo
  • DNI terminados en 6: 17 de marzo
  • DNI terminados en 7: 18 de marzo
  • DNI terminados en 8: 19 de marzo
  • DNI terminados en 9: 20 de marzo

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 20 de marzo
  • DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo
  • DNI terminados en 4 y 5: 26 de marzo
  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo
  • DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI terminados en 0: 9 de marzo
  • DNI terminados en 1: 10 de marzo
  • DNI terminados en 2: 11 de marzo
  • DNI terminados en 3: 12 de marzo
  • DNI terminados en 4: 13 de marzo
  • DNI terminados en 5: 16 de marzo
  • DNI terminados en 6: 17 de marzo
  • DNI terminados en 7: 18 de marzo
  • DNI terminados en 8: 19 de marzo
  • DNI terminados en 9: 20 de marzo

Asignación por Embarazo

  • DNI terminados en 0: 10 de marzo
  • DNI terminados en 1: 11 de marzo
  • DNI terminados en 2: 12 de marzo
  • DNI terminados en 3: 13 de marzo
  • DNI terminados en 4: 16 de marzo
  • DNI terminados en 5: 17 de marzo
  • DNI terminados en 6: 18 de marzo
  • DNI terminados en 7: 19 de marzo
  • DNI terminados en 8: 20 de marzo
  • DNI terminados en 9: 25 de marzo

Asignación por Prenatal y Maternidad

  • DNI terminados en 0 y 1: 13 de marzo
  • DNI terminados en 2 y 3: 16 de marzo
  • DNI terminados en 4 y 5: 17 de marzo
  • DNI terminados en 6 y 7: 18 de marzo
  • DNI terminados en 8 y 9: 19 de marzo

Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento)

  • Todas las terminaciones de documento: del 10 de marzo al 10 de abril

Pensiones No Contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1: 9 de marzo
  • DNI terminados en 2 y 3: 10 de marzo
  • DNI terminados en 4 y 5: 11 de marzo
  • DNI terminados en 6 y 7: 12 de marzo
  • DNI terminados en 8 y 9: 13 de marzo

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de documento: del 9 de marzo al 10 de abril

Prestación por Desempleo

  • DNI terminados en 0 y 1: 20 de marzo
  • DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo
  • DNI terminados en 4 y 5: 26 de marzo
  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo
  • DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias