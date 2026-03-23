Las oficinas de ANSES cierran este 24 de marzo 2026: cómo resolver trámites urgentes + Seguir en









Desde el sitio web y la app oficial, podes consultar fechas de cobro, presentar documentación, iniciar gestiones y revisar expedientes sin salir de casa.

La app "Mi ANSES" está disponible en Play Store y App Store.

Las oficinas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) permanecerán cerradas este martes 24 de marzo, jornada considerada feriado por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

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Como ocurre cada año, la atención presencial queda suspendida, por lo que no se otorgarán turnos ni habrá actividad en las delegaciones durante esa fecha.

Por lo que, quienes necesiten resolver gestiones urgentes, deberán recurrir a las herramientas digitales que el organismo mantiene disponibles las 24 horas: el sitio web "Mi ANSES" y su app para dispositivos móviles. ¡Descubrílas!

anses página.png Mi ANSES: cuáles son los trámites que se pueden realizar online A través de "Mi ANSES", el organismo ofrece un sistema integral para realizar consultas y trámites desde cualquier dispositivo con acceso a internet. La herramienta está disponible tanto en versión web como en aplicación para sistema operativo Android y iOS.

Para comenzar a usarla, es necesario contar con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Una vez dentro, el usuario accede a un menú organizado que permite resolver distintas gestiones sin intermediarios y de forma inmediata.

Entre las funciones más utilizadas se encuentran: Conocer la fecha de cobro

Ver el estado de tu expediente

Cambiar tu medio de cobro

Consultar tus aportes en Historia Laboral

Iniciar una Atención Virtual

Presentar la Libreta AUH

Actualizar tus datos de contacto

Consultar el detalle de tus asignaciones

Descargar tu constancia de CUIL y la certificación negativa

Verificar el día y hora de un turno

Presentar un certificado escolar Una de las herramientas que cobró mayor relevancia es la Atención Virtual, que permite iniciar gestiones o resolver dudas formales sin moverse de la casa. La plataforma puede descargarse desde Play Store y App Store y suma además opciones de acceso más ágiles, como el ingreso mediante huella digital o reconocimiento facial. anses Calendario de pagos ANSES: cómo siguen los depósitos post feriados Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos DNI terminados en 0: 9 de marzo

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DNI terminados en 6: 17 de marzo

DNI terminados en 7: 18 de marzo

DNI terminados en 8: 19 de marzo

DNI terminados en 9: 20 de marzo Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo DNI terminados en 0 y 1: 20 de marzo

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DNI terminados en 4 y 5: 26 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo DNI terminados en 0: 9 de marzo

DNI terminados en 1: 10 de marzo

DNI terminados en 2: 11 de marzo

DNI terminados en 3: 12 de marzo

DNI terminados en 4: 13 de marzo

DNI terminados en 5: 16 de marzo

DNI terminados en 6: 17 de marzo

DNI terminados en 7: 18 de marzo

DNI terminados en 8: 19 de marzo

DNI terminados en 9: 20 de marzo Asignación por Embarazo DNI terminados en 0: 10 de marzo

DNI terminados en 1: 11 de marzo

DNI terminados en 2: 12 de marzo

DNI terminados en 3: 13 de marzo

DNI terminados en 4: 16 de marzo

DNI terminados en 5: 17 de marzo

DNI terminados en 6: 18 de marzo

DNI terminados en 7: 19 de marzo

DNI terminados en 8: 20 de marzo

DNI terminados en 9: 25 de marzo Asignación por Prenatal y Maternidad DNI terminados en 0 y 1: 13 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: 16 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: 17 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: 18 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 19 de marzo Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento) Todas las terminaciones de documento: del 10 de marzo al 10 de abril Pensiones No Contributivas DNI terminados en 0 y 1: 9 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: 10 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: 11 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: 12 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 13 de marzo Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas Todas las terminaciones de documento: del 9 de marzo al 10 de abril Prestación por Desempleo DNI terminados en 0 y 1: 20 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: 26 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo

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