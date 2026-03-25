ANSES retoma el calendario de pagos de marzo 2026: quiénes quedan por cobrar + Seguir en









Conocé la lista completa de las fechas para aquellos beneficiarios que aún deben cobrar sus haberes, en lo que resta del mes de marzo.

ANSES modificó sus fechas de pago con motivo de los feriados de marzo 2026. Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza con el cronograma de pagos de marzo 2026, que incluye aumentos por movilidad y un bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados de menores ingresos.

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Las prestaciones ya reflejan un ajuste del 2,88%, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que eleva los haberes mínimos a $439.600,88 y actualiza asignaciones como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE).

El calendario se organiza por terminación de DNI y tipo de prestación, con fechas que se extienden hasta el 10 de abril para algunas categorías. A continuación, los detalles sobre quiénes ya cobraron y quiénes quedan por recibir sus haberes en los próximos días.

ANSES Prestaciones de ANSES con aumento en marzo ANSES aplicó un aumento del 2,88% a todas sus prestaciones en marzo de 2026, lo que impacta en jubilaciones, pensiones y asignaciones. Los montos actualizados son los siguientes:

Jubilaciones y pensiones Jubilación mínima : $439.600,88 (incluye haber base de $369.600,88 más bono de $70.000 ).

Pensiones No Contributivas (PNC) : $328.720,62 .

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $365.680,70. Asignaciones familiares Asignación Universal por Hijo (AUH) : $132.814 por hijo (se cobra $106.251,20 por mes, ya que ANSES retiene el 20% hasta la presentación de la Libreta).

Asignación por Embarazo (AUE) : $132.814 (mismo monto que la AUH, con retención del 20%).

Ayuda Escolar Anual: $85.000 por hijo, para quienes presenten el certificado escolar. Prestación por Desempleo Monto variable según el salario anterior, con pagos que inician el 20 de marzo y se extienden según la terminación del DNI. anses página.png Calendario de pagos de ANSES de marzo 2026: quiénes quedan por cobrar El cronograma de pagos de ANSES se organiza según la terminación del DNI y el tipo de prestación. Estas son las fechas restantes para marzo:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo DNI terminados en 7, 8 y 9: 19, 20 y 23 de marzo. Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo DNI 2 y 3: 25 de marzo.

DNI 4 y 5: 26 de marzo.

DNI 6 y 7: 27 de marzo.

DNI 8 y 9: 30 de marzo. Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Embarazo (AUE) DNI terminados en 7: 25 de marzo.

DNI terminados en 8: 26 de marzo.

DNI terminados en 9: 27 de marzo. Prestación por Desempleo DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo.

DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo. Asignaciones de pago único (matrimonio, nacimiento, adopción) Plazo de cobro: Del 10 de marzo al 10 de abril. anses gente personas El calendario de ANSES para marzo 2026 incluye aumentos por movilidad y bonos extraordinarios, lo que eleva los ingresos de jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones. Para evitar demoras, se recomienda: Consultar la fecha exacta de cobro en Mi ANSES o la app móvil, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Retirar el dinero con anticipación si se cobra en efectivo, especialmente en días cercanos a feriados.

Verificar el historial de pagos para confirmar que el aumento y el bono se hayan aplicado correctamente.

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