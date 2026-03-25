La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza con el cronograma de pagos de marzo 2026, que incluye aumentos por movilidad y un bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados de menores ingresos.
ANSES retoma el calendario de pagos de marzo 2026: quiénes quedan por cobrar
Conocé la lista completa de las fechas para aquellos beneficiarios que aún deben cobrar sus haberes, en lo que resta del mes de marzo.
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Las prestaciones ya reflejan un ajuste del 2,88%, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que eleva los haberes mínimos a $439.600,88 y actualiza asignaciones como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE).
El calendario se organiza por terminación de DNI y tipo de prestación, con fechas que se extienden hasta el 10 de abril para algunas categorías. A continuación, los detalles sobre quiénes ya cobraron y quiénes quedan por recibir sus haberes en los próximos días.
Prestaciones de ANSES con aumento en marzo
ANSES aplicó un aumento del 2,88% a todas sus prestaciones en marzo de 2026, lo que impacta en jubilaciones, pensiones y asignaciones. Los montos actualizados son los siguientes:
Jubilaciones y pensiones
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Jubilación mínima: $439.600,88 (incluye haber base de $369.600,88 más bono de $70.000).
Pensiones No Contributivas (PNC): $328.720,62.
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $365.680,70.
Asignaciones familiares
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Asignación Universal por Hijo (AUH): $132.814 por hijo (se cobra $106.251,20 por mes, ya que ANSES retiene el 20% hasta la presentación de la Libreta).
Asignación por Embarazo (AUE): $132.814 (mismo monto que la AUH, con retención del 20%).
Ayuda Escolar Anual: $85.000 por hijo, para quienes presenten el certificado escolar.
Prestación por Desempleo
- Monto variable según el salario anterior, con pagos que inician el 20 de marzo y se extienden según la terminación del DNI.
Calendario de pagos de ANSES de marzo 2026: quiénes quedan por cobrar
El cronograma de pagos de ANSES se organiza según la terminación del DNI y el tipo de prestación. Estas son las fechas restantes para marzo:
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
- DNI terminados en 7, 8 y 9: 19, 20 y 23 de marzo.
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
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DNI 2 y 3: 25 de marzo.
DNI 4 y 5: 26 de marzo.
DNI 6 y 7: 27 de marzo.
DNI 8 y 9: 30 de marzo.
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Embarazo (AUE)
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DNI terminados en 7: 25 de marzo.
DNI terminados en 8: 26 de marzo.
DNI terminados en 9: 27 de marzo.
Prestación por Desempleo
- DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo.
- DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo.
Asignaciones de pago único (matrimonio, nacimiento, adopción)
- Plazo de cobro: Del 10 de marzo al 10 de abril.
El calendario de ANSES para marzo 2026 incluye aumentos por movilidad y bonos extraordinarios, lo que eleva los ingresos de jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones. Para evitar demoras, se recomienda:
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Consultar la fecha exacta de cobro en Mi ANSES o la app móvil, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
Retirar el dinero con anticipación si se cobra en efectivo, especialmente en días cercanos a feriados.
Verificar el historial de pagos para confirmar que el aumento y el bono se hayan aplicado correctamente.
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