Qué hacía Liam Payne en Argentina antes de su muerte

La razón detrás de la estadía de Payne en Argentina todavía no está esclarecida por la familia, pero hay varias versiones.

Recientemente el mundo de la música se vio golpeado por un hecho trágico y sorprendente: Liam Payne , ex integrante de la famosa banda One Direction, fue encontrado muerto en el complejo de hoteles que hospedaba ubicado en Palermo el miércoles 16 de octubre a las 17hs.

El cantante se encontraba en el país desde el 2 de octubre, y fue visto por las fans al día siguiente en el recital de su ex compañero de banda, Niall Horan , que estaba presentándose en el Movistar Arena por su gira mundial. Su novia, Kate Cassidy , había regresado a Miami días antes.

Liam James Payne fue un cantante, compositor y guitarrista principalmente conocido por su participación en One Direction , una de las bandas más influyentes de la última década que interrumpió su funcionamiento en 2015 . Con cinco álbumes de estudio, cientos de recitales por todo el mundo y un estilo pop muy marcado dejaron una huella imborrable en la historia de las boybands y en las fanáticas.

En el último mes había estado en el ojo de la tormenta por unas fuertes acusaciones realizadas por su ex novia Maya Henry, con quien tuvo una relación en 2019. La modelo denunció en su libro "Looking Forward" que Payne había tenido comportamientos violentos y erráticos debido al abuso de alcohol y sustancias ilegales. Además, confesó que el cantante la habría obligado a abortar de manera silenciosa para no alertar a los medios.

Los hechos

El personal del hotel que se encontraba de guardia horas antes de la muerte aseguró que se escucharon ruidos fuertes provenientes de la habitación donde se hospedaba Payne. En una llamada a la policía, denunciaron que el huésped estaba drogado y fuera si, destruyendo los elementos de la habitación, y aclararon que temían por su vida debido a que dicha pieza contaba con un balcón.

Momentos mas tarde se produciría el hecho que terminaría con la vida de Liam James Payne. Aparentemente el artista se habría arrojado del balcón de la habitación, cayendo en el patio interno del establecimiento. La muerte está catalogada como dudosa, ya que por ahora se desconocen los momentos previos a la caída del cantante del tercer piso. Para el momento que llegó el SAME el cantante tenía lesiones en el cráneo incompatibles con la vida, por lo que se declaró su fallecimiento a las 17:04hs.

same afuera muerte liam payne.jfif

Qué hacía Liam Payne en Argentina

Hasta el momento se siguen esperando detalles sobre la estadía del cantante en Argentina. Si bien se sabe que su pareja del momento, Kate Cassidy, tenía una conocida que residía en Argentina y habían venido de viaje para descansar del ojo público tras las acusaciones de un ex novia.

Aparentemente, esto coincidiría con el recital de Niall Horan, y Payne decidió mostrar su apoyo yendo a una de las presentaciones y mostrándose frente a las fanáticas. Además, en sus redes sociales declaró que venía para "arreglar unos asuntos" con el solista irlandés.