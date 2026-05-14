Aumenta la ayuda económica de ANSES para personas desempleadas en mayo

El organismo actualizó en mayo los montos de la Prestación por Desempleo, tras la suba del salario mínimo. Conocé los detalles.

La ayuda económica puede superar los $360.000 y se tramita de manera online o presencial.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) confirmó una actualización en los montos de la Prestación por Desempleo para mayo. El beneficio, destinado a trabajadores registrados que perdieron su empleo sin causa justificada, tuvo una suba luego del incremento del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), variable que se utiliza para calcular los topes mínimos y máximos de la asistencia.

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La ayuda económica forma parte de las políticas de asistencia laboral administradas por ANSES y busca sostener ingresos durante el período de búsqueda de empleo. Además del pago mensual, quienes acceden al beneficio mantienen cobertura de obra social y continúan sumando antigüedad previsional para su futura jubilación.

La Prestación por Desempleo está dirigida a trabajadores en relación de dependencia que hayan sido despedidos sin justa causa , por finalización de contrato o por situaciones ajenas al empleado. También pueden acceder:

ANSES exige una cantidad mínima de aportes previos para habilitar el cobro del beneficio.

En el caso de trabajadores permanentes, se requiere haber trabajado al menos seis meses con aportes dentro de los últimos tres años anteriores al despido. Para trabajadores eventuales o de temporada, las condiciones cambian ligeramente. Se exige haber trabajado más de 90 días durante el último año y menos de 12 meses dentro de los últimos tres años. El beneficio no alcanza a trabajadores autónomos, monotributistas, empleados no registrados y personas que renunciaron voluntariamente.

Uno de los puntos más importantes es que la situación de desempleo debe poder acreditarse documentalmente. Para eso, ANSES solicita presentar:

telegrama de despido

carta documento

contrato vencido

nota de finalización laboral

documentación judicial si corresponde.

El solicitante debe tener actualizados sus datos personales y familiares dentro de Mi ANSES.

trabajo

Cómo tramitar la ayuda económica en ANSES

El trámite puede realizarse tanto de manera online como presencial. ANSES habilitó durante 2026 la posibilidad de iniciar la gestión desde Mi ANSES, utilizando CUIL y Clave de la Seguridad Social.

El procedimiento digital se realiza ingresando al portal oficial y seleccionando la opción correspondiente a Prestación por Desempleo. Allí el sistema solicita cargar documentación que acredite la desvinculación laboral y verificar la información personal registrada. Quienes prefieran realizar el trámite de forma presencial pueden sacar turno en oficinas de ANSES.

La normativa vigente establece que el trabajador tiene hasta 90 días hábiles desde la finalización laboral para iniciar el pedido. Si el trámite se realiza después de ese plazo, se descuentan días del tiempo total de cobro.

Otro dato importante es que la duración de la prestación varía según los aportes realizados durante los últimos años. ANSES establece escalas que van desde dos hasta doce cuotas mensuales. En trabajadores con más antigüedad laboral y mayores aportes, el beneficio puede extenderse durante un año completo. Las personas mayores de 45 años reciben automáticamente una extensión adicional de seis meses una vez finalizado el período original de cobro.

Mientras se percibe la prestación, el beneficiario conserva cobertura médica, asignaciones familiares y los aportes jubilatorios computables.

ANSES

Monto de la prestación por Desempleo de ANSES en mayo

Los montos de mayo quedaron actualizados luego de la suba del Salario Mínimo, Vital y Móvil definida por el Gobierno nacional. ANSES informó que:

el monto mínimo es de $181.500

el monto máximo asciende a $363.000

La prestación se calcula tomando como referencia el 75% del mejor salario neto mensual percibido durante los últimos seis meses trabajados antes del despido. Sin embargo, el sistema establece límites. Por eso, aunque el cálculo individual pueda dar una cifra mayor, ningún beneficiario puede superar el tope máximo vigente ligado al SMVM. Del mismo modo, quienes tengan salarios más bajos igualmente acceden al piso mínimo garantizado por el sistema.

ANSES también confirmó el calendario de pagos correspondiente a mayo de 2026. Las fechas quedaron organizadas según terminación de DNI:

DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo

El dinero se deposita directamente en la cuenta bancaria declarada por cada beneficiario.