Histórico: condenaron a un comerciante por matar a un yaguareté en Formosa

Carlos Chagra fue condenado luego de haber reconocido que persiguió y mató a un ejemplar en Clorinda. También deberá pagar una multa de $5 millones en un caso considerado histórico para la protección de la especie.

Histórico fallo: Condenaron a comerciante por matar un yaguareté en Formosa, recibiendo 3 años de prisión en suspenso.

La Justicia Federal de Formosa dictó un fallo inédito contra Carlos Chagra , un comerciante de 52 años acusado de cazar un yaguareté en Clorinda. Tras cuatro años de investigación , el imputado reconoció en un juicio abreviado haber perseguido y matado a un ejemplar de una especie en peligro de extinción y recibió tres años de prisión en suspenso .

La investigación reunió distintas pruebas contra Chagra, entre ellas armas, fotografías y un cuero de puma encontrado en su domicilio . En el marco del juicio abreviado, reconoció ante el Juzgado Federal N° 1 de Formosa haber perseguido y matado al animal protegido por ley.

Organizaciones ambientalistas destacaron la resolución como un precedente clave contra la caza furtiva . La Fiscalía, la defensa y las tres querellas — Parques Nacionales, Fundación Red Yaguareté y la provincia de Formosa — acordaron una condena de tres años en suspenso y una multa de $5.000.000 .

Los fundamentos de la sentencia se conocerán el 7 de septiembre . El fallo es considerado histórico porque constituye la primera vez que una ONG privada participa como querellante y apenas el segundo caso en Argentina que llega a juicio y termina en condena por la muerte de un yaguareté.

El caso tomó relevancia a partir de un video que el propio Chagra publicó en sus redes sociales el 19 de diciembre de 2022 , un día después de la conquista del Mundial de Qatar. En la grabación se lo escucha describir las huellas de un ejemplar y señalar que se trataba de un macho que podía pesar cerca de 150 kilos.

“Hoy es lunes, ayer festejamos el campeonato del mundo, y acá les estoy mostrando huellas de uno grande, grande, macho que debe estar pisando los 150 kilos, fácil. Vamos a seguir la huella, está haciendo calor, seguramente se va a echar en algún lugar este infeliz”, afirmó en el video.

La grabación resultó clave para la investigación que posteriormente terminó con la condena.

La ONG Red Yaguareté tomó conocimiento del caso a partir de esa publicación y comenzó a investigar. “Si bien no sabemos las circunstancias del hecho, sabemos que lo estaban persiguiendo desde la mañana”, explicó Nicolás Lodeiro, presidente de la organización.

Con las pruebas reunidas, la entidad presentó la denuncia y remarcó que la mayoría de los casos de caza furtiva no llegan a la Justicia.

La investigación se extendió durante cuatro años y permitió establecer, según la acusación, que Chagra cazaba como un divertimento personal y no como negocio. En su domicilio fueron encontradas armas de alto calibre y otros elementos que reforzaron la acusación.

Aunque inicialmente negó ser el hombre que aparecía en el video y calificó las imágenes de “truchas”, finalmente se sometió a un juicio abreviado y reconoció el delito.

El expediente quedó en manos del Juzgado Federal N° 1 de Formosa, a cargo de Pablo Morán. En ese contexto, se remarcó que la caza del yaguareté es ilegal y constituye un delito federal, al igual que la de especies como la ballena austral o el ciervo de los pantanos.

La jueza María Belén López Macé dictó la condena de tres años de prisión en suspenso y una multa de $5.000.000, en una resolución considerada histórica dentro de las más de 75 causas abiertas por la caza de yaguaretés en el país.