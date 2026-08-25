Caso Loan: la jueza sobreseyó a acusados por trata pero dijo que la desaparición del niño "no fue accidental"

La jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, sobreseyó definitivamente a siete imputados por la hipótesis de trata de personas y a tres de ellos también por abandono de persona.

La jueza Cristina Pozzer Penzo sostuvo que la desaparición de Loan fue intencional y ordenó mantener activas las medidas para dar con su paradero.

La jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo , dictó una nueva resolución en la causa por la desaparición de Loan Danilo Peña . Sobreseyó definitivamente a siete imputados por los delitos de trata de personas y, en el caso de tres de ellos, también por abandono de persona .

Al mismo tiempo, aclaró que la investigación por la desaparición y el paradero del niño continúa y sostuvo que la sustracción “está acreditada”.

Loan desapareció el 13 de junio de 2024 , después de un almuerzo familiar en la zona rural de El Algarrobal, 9 de Julio, Corrientes . La causa principal por la presunta sustracción del niño continúa en juicio oral ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes .

En esta resolución, la jueza Cristina Pozzer Penzo definió la situación procesal de siete personas que habían quedado con falta de mérito respecto de la hipótesis de trata: Bernardino Benítez , pareja de Laudelina Peña; Daniel Ramírez , conocido como “Fierrito”; Mónica Millapi , quien se encontraba junto a Loan el día de su desaparición; Laudelina Peña , tía del niño; María Victoria Caillava y Carlos Guido Pérez , matrimonio vinculado al caso; y Walter Maciel , excomisario de 9 de Julio.

El fallo establece que todos ellos quedan sobreseídos de manera total y definitiva respecto de la hipótesis de trata de personas. Benítez, Ramírez y Millapi también fueron sobreseídos por el delito de abandono de personas. En cambio, sus situaciones continúan vinculadas al juicio oral por la presunta sustracción de Loan.

El fallo desvinculó a varios acusados de la hipótesis de trata, aunque la causa principal por la sustracción del niño sigue en juicio oral. X

La magistrada fue contundente al explicar que esta decisión no significa cerrar la investigación sobre el niño. “Hoy Loan sigue con paradero desconocido”, escribió, y remarcó que la investigación continúa a través del Legajo 96.

Pero, al mismo tiempo, dejó una definición sobre lo ocurrido aquel 13 de junio: “Esta situación descripta en relación al niño, está comprobada en el derrotero de la causa, fue intencional, provocada”. Y agregó: “El hecho acaecido en El Algarrobal, no fue accidental: el fin de sustraer al menor y ocultarlo está acreditado”.

La situación del expolicía Francisco Méndez

La resolución también alcanzó a Francisco Amado Méndez, un expolicía provincial que había sido imputado por la presunta sustracción de un menor de diez años. Había recibido falta de mérito en julio de 2024 y, según la jueza, durante el tiempo transcurrido no aparecieron nuevos elementos que justificaran mantener abierta esa imputación.

Por eso, Pozzer Penzo dispuso su sobreseimiento total y definitivo, al considerar que se había alcanzado “el grado de certeza necesaria sobre la inexistencia del delito como la intervención del sindicado en este delimitado accionar”.

La búsqueda de Loan continúa

La jueza dejó expresamente establecido que su decisión no modifica las tareas destinadas a encontrar al niño. Ordenó mantener las alertas internacionales de Interpol, las búsquedas del Sistema Federal de Búsqueda de Personas (SIFEBU) y las medidas a cargo del Comando Unificado Conjunto Corrientes.

La resolución también mantiene vigente una recompensa de $20 millones para quienes aporten información útil que permita determinar dónde está Loan.

La propia jueza advirtió que una valoración apresurada de la prueba puede llevar a “caminos equivocados que nos alejen de saber qué pasó y dónde está Loan Danilo Peña”.