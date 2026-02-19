La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) cerrará en las próximas horas el vencimiento mensual para pequeños contribuyentes. El pago corresponde al período febrero 2026 y rige para todas las categorías, sin distinción por terminación de CUIT. El incumplimiento habilita intereses, sanciones y restricciones operativas, según el marco vigente.
Quedan horas para hacer un pago clave en ARCA
El organismo recaudador fijó el 20 de febrero como fecha límite para cumplir con la obligación mensual del régimen simplificado.
El ajuste aplicado este mes responde a una suba del 14,29% en los parámetros del régimen, calculada a partir del IPC del segundo semestre de 2025. La actualización modificó topes de facturación y valores de cuota, lo que obligó a muchos contribuyentes a revisar su encuadre fiscal y recalcular el esfuerzo financiero mensual.
Cuándo vence el pago del monotributo
El calendario oficial de ARCA estableció el 20 de febrero de 2026 como fecha única de vencimiento para la cuota mensual del Monotributo. A diferencia de otros tributos, el régimen simplificado no segmenta por número de CUIT, lo que concentra la obligación en un solo día.
El pago fuera de término genera intereses automáticos y posibles bloqueos administrativos, especialmente para quienes mantengan deudas reiteradas. Desde el organismo se recomienda verificar el estado de cuenta antes del vencimiento para evitar recargos y eventuales limitaciones en la operatoria bancaria.
Cuánto tengo que pagar según mi categoría del monotributo
Con la actualización vigente, las cuotas mensuales presentan diferencias significativas entre categorías, tanto para servicios como para actividades de venta. Los valores de febrero a agosto de 2026 son los siguientes:
- Categoría A: $4.780,46
- Categoría B: $9.082,88
- Categoría C: $15.616,17 (servicios) / $14.341,38 (ventas)
- Categoría D: $25.495,79 / $23.742,95
- Categoría E: $47.804,60 / $37.924,28
- Categoría F: $67.245,13 / $49.398,08
- Categoría G: $122.327,76 / $61.189,87
- Categoría H: $350.567,04 / $175.283,51
- Categoría I: $697.150,35 / $278.860,14
- Categoría J: $836.580,42 / $334.632,18
- Categoría K: $1.171.212,59 / $390.404,20
El importe a abonar surge de la categoría declarada tras la recategorización, proceso que cerró el 5 de febrero. Quienes no registraron cambios permanecen en el mismo nivel, con valores actualizados de manera automática.
ARCA: escalas vigentes del monotributo
Los nuevos límites de ingresos brutos anuales redefinen el encuadre fiscal de miles de contribuyentes. Las escalas oficiales para 2026 quedaron establecidas de la siguiente forma:
- A: hasta $10.277.988,13
- B: hasta $15.058.447,71
- C: hasta $21.113.696,52
- D: hasta $26.212.853,42
- E: hasta $30.833.964,37
- F: hasta $38.642.048,36
- G: hasta $46.211.109,37
- H: hasta $70.113.407,33
- I: hasta $78.479.211,62
- J: hasta $89.872.640,30
- K: hasta $108.357.084,05
Desde ARCA advierten que la verificación periódica de ingresos resulta clave para evitar inconsistencias, ya que superar los topes habilita exclusiones y ajustes retroactivos. La correcta categorización permite ordenar la carga tributaria y reducir riesgos fiscales en el corto plazo.
