Monotributo, autónomos, Ganancias y más: todos los vencimientos de ARCA en febrero 2026

El organismo fiscal informó los montos para el segundo mes del año y las fechas a tener en cuenta para que no haya sanciones impositivas.

ARCA: los montos y fechas atener en cuenta si sos monotributista en febrero 2026. Mariano Fuchila

Febrero de 2026 trae cambios importantes para los contribuyentes argentinos inscriptos en diferentes regímenes tributarios. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó los valores del Monotributo, ajustó las fechas de vencimiento para autónomos y estableció los plazos para la presentación de Ganancias.

Los nuevos montos y categorías del Monotributo entran en vigencia con un incremento del 14,29%, basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del segundo semestre de 2025. Este ajuste afecta los límites de ingresos brutos, las cuotas mensuales y los aportes previsionales, redefiniendo la planificación financiera de miles de pequeños contribuyentes y emprendedores.

Arca Agencia de Recaudación y Control Aduanero Afip Mariano Fuchila Calendario de ARCA: todos los vencimientos de febrero 2026 ARCA estableció un cronograma claro para los pagos tributarios de febrero de 2026:

Autónomos: El pago mensual se reparte de la siguiente manera según la terminación del CUIT: 0-1-2-3: 5 de febrero de 2026. 4-5-6: 6 de febrero de 2026. 7-8-9: 9 de febrero de 2026.

Monotributistas: Todos los contribuyentes deben abonar su cuota mensual el 20 de febrero de 2026, independientemente de la terminación de su CUIT.

Ganancias: El pago del cuarto anticipo del año 2025 se distribuye según la terminación del CUIT: 0-1-2-3: 13 de febrero de 2026. 4-5-6: 18 de febrero de 2026. 7-8-9: 19 de febrero de 2026.

Cuándo es la recategorización del monotributo Los contribuyentes del Monotributo tienen hasta el 5 de febrero de 2026 para realizar la recategorización correspondiente al primer semestre del año. El trámite se debe completar a través del sitio web de ARCA, utilizando el CUIT y la clave fiscal.

Quedan exentos de este proceso aquellos contribuyentes que no registren cambios en sus parámetros de facturación o ingresos, así como quienes no hayan cumplido seis meses desde el inicio de su actividad. En estos casos, ARCA aplica de manera automática la categoría vigente.

Cuánto tengo que pagar de monotributo según mi categoría en febrero Los nuevos montos del Monotributo para el período febrero-agosto de 2026 quedan definidos de la siguiente manera: Límites de ingresos brutos por categoría Categoría A: Hasta $10.277.988,13.

Categoría B: Hasta $15.058.447,71.

Categoría C: Hasta $21.113.696,52.

Categoría D: Hasta $26.212.853,42.

Categoría E: Hasta $30.833.964,37.

Categoría F: Hasta $38.642.048,36.

Categoría G: Hasta $46.211.109,37.

Categoría H: Hasta $70.113.407,33.

Categoría I: Hasta $78.479.211,62.

Categoría J: Hasta $89.872.640,30.

Categoría K: Hasta $108.357.084,05. Cuotas mensuales según categoría (servicios/ventas) Categoría A: $4.780,46 / $4.780,46.

Categoría B: $9.082,88 / $9.082,88.

Categoría C: $15.616,17 / $14.341,38.

Categoría D: $25.495,79 / $23.742,95.

Categoría E: $47.804,60 / $37.924,28.

Categoría F: $67.245,13 / $49.398,08.

Categoría G: $122.327,76 / $61.189,87.

Categoría H: $350.567,04 / $175.283,51.

Categoría I: $697.150,35 / $278.860,14.

Categoría J: $836.580,42 / $334.632,18.

Categoría K: $1.171.212,59 / $390.404,20. Los contribuyentes deben verificar su categoría y ajustar sus pagos, según los nuevos valores para evitar inconvenientes con ARCA.

