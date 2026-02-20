Una discusión de tránsito terminó en homicidio en Berazategui: un motociclista mató a un automovilista + Seguir en









La pelea comenzó tras un choque entre un Chevrolet Corsa y una moto. La secuencia quedó registrada en video. El conductor del auto tenía 51 años; el joven de 25 fue detenido por homicidio.

La pelea se originó tras un choque en Ranelagh y quedó registrada por testigos. El conductor del auto murió en el lugar y el motociclista fue detenido por homicidio.

Un salvaje hecho ocurrió este jueves en la localidad de Ranelagh, partido de bonaerense de Berazategui, cuando un hombre bajó de su moto para matar a golpes a un automovilista, en una discusión de tránsito que se salió completamente de control. Un testigo logró filmar la escena del crimen.

El episodio se desencadenó en la intersección de Agote y 366, luego de una colisión entre un Chevrolet Corsa, conducido por un hombre de 51 años, y una moto manejada por un joven de 25.

Lo que comenzó como un intercambio por el choque escaló en cuestión de segundos. Las imágenes registradas por un testigo muestran el momento en que el conductor del auto tomó un palo y avanzó hacia el motociclista, iniciando una agresión directa.

La secuencia quedó filmada UNA DISCUSIÓN DE TRÁNSITO TERMINÓ EN UN CRIMEN - Fue en Ranelagh, Berazategui. El joven logró defenderse del ataque inicial y retroceder. Sin embargo, la confrontación no se detuvo. Según se observa en el video, el motociclista embistió luego al automovilista, lo derribó y le propinó golpes cuando ya estaba en el suelo. La agresión resultó fatal.

Un segundo registro, que se conoció horas más tarde, exhibe instantes previos a la pelea principal: allí se observa cómo el motociclista golpea al conductor mientras aún estaba dentro del vehículo y luego patea la puerta del Corsa, en medio de gritos e insultos cruzados.

Tras el ataque, arribaron al lugar móviles del Comando de Patrullas y una ambulancia del SAME. Los profesionales de la salud constataron el fallecimiento del automovilista en el lugar. Peritos de la Policía Científica realizaron las tareas correspondientes y el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial cerca de las 19. El motociclista, de 25 años, fue aprehendido y derivado a la Seccional 2ª de Ranelagh, imputado por el delito de homicidio. La investigación quedó en manos de la fiscalía correspondiente, que analizará las imágenes para reconstruir con precisión la mecánica del hecho.

