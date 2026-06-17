Quién fue Martín Miguel de Güemes, el prócer que se conmemora cada lunes 17 de junio

Nacido en Salta en 1785, comandó al ejército de "Los Infernales" para impedir el avance realista en el norte argentino.

Martín Miguel de Güemes falleció el 17 de junio de 1821 a los 36 años.

Cada 17 de junio Argentina conmemora el Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes , en recuerdo de su fallecimiento ocurrido en 1821.

Nacido en Salta y convertido en gobernador de esa provincia, fue militar y lideró a las milicias gauchas conocidas como "Los Infernales" , con las que logró frenar reiteradas invasiones españolas y proteger una región estratégica para el desarrollo de la campaña de independencia.

Su rol fue clave para sostener la frontera norte mientras José de San Martín avanzaba con su proyecto libertador en Chile y Perú .

Martín Miguel de Güemes: qué se conmemora cada 17 de junio

Martín Miguel Juan de Mata Güemes Montero de Goyechea y la Corte nació el 8 de febrero de 1785 en la ciudad de Salta, cuando el actual territorio argentino todavía formaba parte del Virreinato del Río de la Plata.

Provenía de una familia acomodada: su padre, Gabriel de Güemes Montero, era español y se desempeñaba como Tesorero de la Real Hacienda en la Intendencia de Salta del Tucumán, mientras que su mamá, María Magdalena de Goyechea y de la Corte, pertenecía al Clan de los Infinitos, una influyente familia en Jujuy.

Desde joven eligió la carrera militar y con 14 años ingresó al Regimiento Fijo de Infantería. Durante las invasiones inglesas de 1806 y 1807 participó activamente en la defensa de Buenos Aires, a donde había sido trasladado por pedido del virrey Rafael de Sobremonte en 1805.

En la Reconquista de la ciudad protagonizó una de las acciones más recordadas de su juventud: la captura de un barco inglés que había quedado encallado en las costas del Río de la Plata, una maniobra poco común para una fuerza de caballería.

Luego, enfermó y en noviembre murió su papá, por lo que las autoridades le cedieron su traslado a Salta el 10 de marzo de 1808.

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Tras el estallido de la Revolución de Mayo en 1810, se incorporó al Ejército del Norte. A cargo del general Manuel Belgrano, estuvo al mando de una vanguardia en la Quebrada de Humahuaca y en los valles de Tarija y Lípez (actual territorio de Bolivia) para impedir la comunicación entre las tropas españolas.

Participó en la victoria patriota de Suipacha, y después intervino en distintas campañas en el Alto Perú.

Sin embargo, su mayor aporte llegaría años después. Con gran conocimiento de la geografía del norte argentino y una estrecha relación con los pobladores rurales, organizó un sistema de defensa que daría lugar a la Guerra Gaucha.

Al frente de sus hombres, conocidos popularmente como “Los Infernales”, Güemes desarrolló una estrategia militar que consistía en hostigar constantemente a las fuerzas realistas, cortar sus líneas de abastecimiento y desgastarlas mediante ataques rápidos.

Los historiadores coinciden en que su actuación fue determinante para sostener la frontera norte mientras José de San Martín preparaba y ejecutaba la campaña libertadora hacia Chile y Perú.

En 1815 fue elegido gobernador de Salta, convirtiéndose en el primer mandatario provincial surgido del apoyo popular. Desde ese cargo impulsó la defensa militar y sostuvo económicamente la guerra de independencia, muchas veces enfrentando fuertes tensiones con sectores de la élite.

El 7 de junio de 1821 fue sorprendido por una incursión realista encabezada por el coronel José María Valdés, y durante el enfrentamiento, recibió un disparo que le provocó una grave herida en la espalda.

A pesar de su estado, logró retirarse hacia la Cañada de la Horqueta, donde permaneció durante varios días acompañado por sus seguidores. Falleció el 17 de junio de 1821, a los 36 años.

En 1999 se instituyó el Día Nacional de la Libertad Latinoamericana en su honor y el 22 de agosto de 2006 fue declarado oficialmente Héroe de la Nación Argentina.

Por qué no es feriado hoy

El Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes se conmemora cada 17 de junio, pero este año el feriado nacional fue trasladado al lunes 15 para conformar un fin de semana largo.

La medida permitió generar tres días consecutivos de descanso y fomentar el movimiento turístico en distintos puntos del país.