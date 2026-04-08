Quiénes pueden cobrar el Progresar Superior de ANSES y cómo se tramita

La guía completa para solicitar el ingreso a uno de los programas sociales más importantes del país.

La beca Progresar Superior es una ayuda económica fundamental para los estudiantes.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene abierta la inscripción a la Beca Progresar Superior , una ayuda económica dirigida a estudiantes que desean iniciar o continuar carreras terciarias y universitarias durante 2026, con el objetivo de acompañar la permanencia en el sistema educativo mediante un ingreso mensual condicionado al cumplimiento de requisitos académicos y socioeconómicos.

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La convocatoria vigente se encuentra disponible hasta el 30 de abril de 2026 , y el trámite de inscripción se realiza de manera gratuita a través de internet.

El beneficio alcanza principalmente a jóvenes de entre 17 y 25 años ,, aunque la normativa contempla excepciones que amplían el acceso según determinadas situaciones familiares y sociales.

Las personas con hijos a cargo que viven en hogares monoparentales pueden inscribirse hasta los 35 años , ya que el programa reconoce las responsabilidades económicas que atraviesan quienes sostienen un hogar sin otra figura adulta conviviente. Esta extensión busca garantizar oportunidades de formación en contextos con mayores exigencias cotidianas.

Además, los integrantes de comunidades indígenas, las personas con discapacidad y quienes poseen estatus de refugiados pueden solicitar la beca sin límite de edad , dado que el esquema prioriza la inclusión educativa de sectores que enfrentan mayores obstáculos para acceder o continuar estudios superiores.

Por último, auqellos estudiantes que comienzan carreras vinculadas a las ciencias básicas pueden anotarse hasta los 30 años, siempre que cursen en instituciones públicas, ya que el programa promueve la formación en áreas consideradas prioritarias para el desarrollo académico y científico del país.

La beca incluye a estudiantes universitarios, terciarios y de enfermería, por lo que el alcance abarca distintas trayectorias formativas dentro del nivel superior, con el propósito de acompañar diversos recorridos educativos.

Cómo tramitar el Progresar Superior

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El proceso de inscripción se realiza de manera online, mediante la plataforma oficial del programa, y requiere contar con un usuario activo en la aplicación Mi Argentina, una herramienta que permite validar identidad y datos personales dentro del sistema estatal.

Para anotarse, es necesario el ingreso al sitio del programa, donde el aspirante debe elegir la línea Progresar Superior dentro del menú de becas disponibles. El sistema solicita completar un formulario con información personal, académica y socioeconómica, lo que permite la evaluación de cada solicitud.

El envío del formulario cierra el trámite de inscripción, paso tras el cual el organismo analiza cada caso para determinar si cumple con los requisitos establecidos por el programa.

Monto de la Beca Progresar Superior en 2026

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El programa mantiene un monto mensual de $35.000 durante 2026, se abona bajo un esquema de pagos escalonado, con la acreditación mensual del 80% del total y la retención del 20% restante hasta la finalización del ciclo lectivo.

El cobro del porcentaje retenido depende del cumplimiento de la regularidad en los estudios, ya que la acreditación final se concreta una vez verificada la continuidad educativa.

La primera convocatoria del año permite acceder a 12 cuotas completas, mientras que quienes se inscriben en la segunda etapa reciben seis pagos, una diferencia que responde al calendario anual de la beca y a los tiempos de inscripción establecidos por el programa.

El diseño del esquema de pagos busca sostener la permanencia en el sistema educativo durante todo el ciclo lectivo, con un incentivo económico mensual que acompaña el avance académico de los estudiantes.