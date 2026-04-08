La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos de abril de 2026, para las jubilaciones, pensiones y asignaciones, junto con un aumento del 2,9%. El bono extraordinario de $70.000 continúa vigente para jubilados y pensionados como un refuerzo y se acredita junto al haber mensual de manera automática.
ANSES comienza con los depósitos: quiénes cobran este viernes 10 de abril
Todo lo que tenés que saber sobre los montos actualizados, bonos y fechas de cobro a cargo del organismo estatal.
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El cronograma organiza las fechas según tipo de beneficio, nivel de haberes y terminación del DNI, pero con diferencias en abril por los feriados de Semana Santa y Día del Veterano de Guerra de Malvinas.
Monto de las prestaciones de ANSES en abril
Con el incremento de este mes, los valores de los haberes previsionales quedan de la siguiente manera:
Jubilación mínima:
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$380.319,31 sin bono
$450.319,31 con el refuerzo de $70.000
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM):
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$304.255,45 sin bono
$374.255,45 con el adicional
Pensiones No Contributivas (invalidez y vejez):
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$266.223,52 sin bono
$336.223,52 con el refuerzo
Madres de siete hijos (PNC):
- $450.319,31 con bono completo
Haber máximo previsional:
- $2.559.188,14 (no tienen acceso al bono)
El acceso al bono completo corresponde las personas que cobren la mínima hasta llegar a los $450.319,31. Los ingresos superiores quedan fuera del refuerzo y los beneficiarios que cobran más que la mínima pero menos de $450.319,31, acceden a un bono parcial hasta alcanzar el mismo monto final.
En cuanto a las asignaciones familiares, también recibieron el mismo incremento y los montos finales son los siguientes:
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Asignación Universal por Hijo (AUH): $136.666
AUH por hijo con discapacidad: $445.003
Asignación por hijo (SUAF): $68.341
Asignación por hijo con discapacidad (SUAF): $222.511
Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de abril 2026
El calendario de este mes empieza el 10 de abril con los primeros pagos y se organiza como siempre hace la organización, según prestación y terminación del DNI:
Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo
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DNI terminado en 0: 10 de abril
DNI terminado en 1: 13 de abril
DNI terminado en 2: 14 de abril
DNI terminado en 3: 15 de abril
DNI terminado en 4: 16 de abril
DNI terminado en 5: 17 de abril
DNI terminado en 6: 20 de abril
DNI terminado en 7: 21 de abril
DNI terminado en 8: 22 de abril
DNI terminado en 9: 23 de abril
Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo
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DNI terminados en 0 y 1: 24 de abril
DNI terminados en 2 y 3: 27 de abril
DNI terminados en 4 y 5: 28 de abril
DNI terminados en 6 y 7: 29 de abril
DNI terminados en 8 y 9: 30 de abril
Pensiones No Contributivas
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DNI terminados en 0 y 1: 10 de abril
DNI terminados en 2 y 3: 13 de abril
DNI terminados en 4 y 5: 14 de abril
DNI terminados en 6 y 7: 15 de abril
DNI terminados en 8 y 9: 16 de abril
AUH y Asignación Familiar por Hijo
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DNI terminado en 0: 10 de abril
DNI terminado en 1: 13 de abril
DNI terminado en 2: 14 de abril
DNI terminado en 3: 15 de abril
DNI terminado en 4: 16 de abril
DNI terminado en 5: 17 de abril
DNI terminado en 6: 20 de abril
DNI terminado en 7: 21 de abril
DNI terminado en 8: 22 de abril
DNI terminado en 9: 23 de abril
Asignación por Embarazo
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DNI terminado en 0: 10 de abril
DNI terminado en 1: 13 de abril
DNI terminado en 2: 14 de abril
DNI terminado en 3: 15 de abril
DNI terminado en 4: 16 de abril
DNI terminado en 5: 17 de abril
DNI terminado en 6: 20 de abril
DNI terminado en 7: 21 de abril
DNI terminado en 8: 22 de abril
DNI terminado en 9: 23 de abril
Asignaciones por Prenatal y Maternidad
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DNI terminados en 0 y 1: 13 de abril
DNI terminados en 2 y 3: 14 de abril
DNI terminados en 4 y 5: 15 de abril
DNI terminados en 6 y 7: 16 de abril
DNI terminados en 8 y 9: 17 de abril
Prestación por Desempleo
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DNI terminados en 0 y 1: 24 de abril
DNI terminados en 2 y 3: 27 de abril
DNI terminados en 4 y 5: 28 de abril
DNI terminados en 6 y 7: 29 de abril
DNI terminados en 8 y 9: 30 de abril
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