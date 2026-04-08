SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
8 de abril 2026 - 07:00

ANSES comienza con los depósitos: quiénes cobran este viernes 10 de abril

Todo lo que tenés que saber sobre los montos actualizados, bonos y fechas de cobro a cargo del organismo estatal.

El cronograma de pagos comienza el 10 de abril.

El cronograma de pagos comienza el 10 de abril.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos de abril de 2026, para las jubilaciones, pensiones y asignaciones, junto con un aumento del 2,9%. El bono extraordinario de $70.000 continúa vigente para jubilados y pensionados como un refuerzo y se acredita junto al haber mensual de manera automática.

El cronograma organiza las fechas según tipo de beneficio, nivel de haberes y terminación del DNI, pero con diferencias en abril por los feriados de Semana Santa y Día del Veterano de Guerra de Malvinas.

Informate más
anses gente personas

Monto de las prestaciones de ANSES en abril

Con el incremento de este mes, los valores de los haberes previsionales quedan de la siguiente manera:

Jubilación mínima:

  • $380.319,31 sin bono

  • $450.319,31 con el refuerzo de $70.000

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM):

  • $304.255,45 sin bono

  • $374.255,45 con el adicional

Pensiones No Contributivas (invalidez y vejez):

  • $266.223,52 sin bono

  • $336.223,52 con el refuerzo

Madres de siete hijos (PNC):

  • $450.319,31 con bono completo

Haber máximo previsional:

  • $2.559.188,14 (no tienen acceso al bono)

El acceso al bono completo corresponde las personas que cobren la mínima hasta llegar a los $450.319,31. Los ingresos superiores quedan fuera del refuerzo y los beneficiarios que cobran más que la mínima pero menos de $450.319,31, acceden a un bono parcial hasta alcanzar el mismo monto final.

En cuanto a las asignaciones familiares, también recibieron el mismo incremento y los montos finales son los siguientes:

  • Asignación Universal por Hijo (AUH): $136.666

  • AUH por hijo con discapacidad: $445.003

  • Asignación por hijo (SUAF): $68.341

  • Asignación por hijo con discapacidad (SUAF): $222.511

Pesos Billetes

Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de abril 2026

El calendario de este mes empieza el 10 de abril con los primeros pagos y se organiza como siempre hace la organización, según prestación y terminación del DNI:

Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo

  • DNI terminado en 0: 10 de abril

  • DNI terminado en 1: 13 de abril

  • DNI terminado en 2: 14 de abril

  • DNI terminado en 3: 15 de abril

  • DNI terminado en 4: 16 de abril

  • DNI terminado en 5: 17 de abril

  • DNI terminado en 6: 20 de abril

  • DNI terminado en 7: 21 de abril

  • DNI terminado en 8: 22 de abril

  • DNI terminado en 9: 23 de abril

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 24 de abril

  • DNI terminados en 2 y 3: 27 de abril

  • DNI terminados en 4 y 5: 28 de abril

  • DNI terminados en 6 y 7: 29 de abril

  • DNI terminados en 8 y 9: 30 de abril

Pensiones No Contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1: 10 de abril

  • DNI terminados en 2 y 3: 13 de abril

  • DNI terminados en 4 y 5: 14 de abril

  • DNI terminados en 6 y 7: 15 de abril

  • DNI terminados en 8 y 9: 16 de abril

AUH y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI terminado en 0: 10 de abril

  • DNI terminado en 1: 13 de abril

  • DNI terminado en 2: 14 de abril

  • DNI terminado en 3: 15 de abril

  • DNI terminado en 4: 16 de abril

  • DNI terminado en 5: 17 de abril

  • DNI terminado en 6: 20 de abril

  • DNI terminado en 7: 21 de abril

  • DNI terminado en 8: 22 de abril

  • DNI terminado en 9: 23 de abril

Asignación por Embarazo

  • DNI terminado en 0: 10 de abril

  • DNI terminado en 1: 13 de abril

  • DNI terminado en 2: 14 de abril

  • DNI terminado en 3: 15 de abril

  • DNI terminado en 4: 16 de abril

  • DNI terminado en 5: 17 de abril

  • DNI terminado en 6: 20 de abril

  • DNI terminado en 7: 21 de abril

  • DNI terminado en 8: 22 de abril

  • DNI terminado en 9: 23 de abril

Asignaciones por Prenatal y Maternidad

  • DNI terminados en 0 y 1: 13 de abril

  • DNI terminados en 2 y 3: 14 de abril

  • DNI terminados en 4 y 5: 15 de abril

  • DNI terminados en 6 y 7: 16 de abril

  • DNI terminados en 8 y 9: 17 de abril

Prestación por Desempleo

  • DNI terminados en 0 y 1: 24 de abril

  • DNI terminados en 2 y 3: 27 de abril

  • DNI terminados en 4 y 5: 28 de abril

  • DNI terminados en 6 y 7: 29 de abril

  • DNI terminados en 8 y 9: 30 de abril

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias