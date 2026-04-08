La película biográfica de Michael Jackson cambió su final y eliminó toda mención a las acusaciones de abuso infantil

La película, titulada "Michael", se estrenará el 23 de abril y dramatizará el ascenso del Rey del Pop al estrellato

La próxima película biográfica sobre Michael Jackson gastó 15 millones de dólares en regrabaciones cuando la producción se enteró de que no podía incluir escenas sobre los cargos legales presentados contra el cantante.

La película, titulada Michael , se estrenará el 23 de abril y dramatizará el ascenso del Rey del Pop al estrellato. Jaafar Jackson , sobrino del cantante, interpretará el papel principal. Según un nuevo informe del portal Variety, la película terminará con Jackson en la cima de su carrera, durante el éxito del álbum "Bad" , en lugar del final originalmente planeado.

Según la publicación, gran parte del tercer acto se centraba originalmente en las acusaciones de agresión sexual que el actor había enfrentado. En 1993, Evan Chandler , dentista y guionista residente en Los Ángeles, acusó a Jackson de abusar sexualmente de su hijo Jordan, de 13 años, acusación que él negó. El caso concluyó cuando ambas partes llegaron a un acuerdo económico en 1994.

En 2013, cuatro años después de la muerte de Jackson, el coreógrafo Robson presentó una demanda contra su patrimonio, alegando que Jackson había abusado sexualmente de él entre los siete y los catorce años. El ex actor infantil James Safechuck también presentó acusaciones similares.

El informe indica que la película habría cubierto ampliamente las acusaciones desde el punto de vista de Jackson; sin embargo, la producción descubrió al final del rodaje que una cláusula en el acuerdo con la familia de Jordan Chandler les impedía representar al niño en la película.

Por ello, se organizó un rodaje adicional de 22 días, con un coste estimado de 15 millones de dólares (11 millones de libras), que, según el artículo, fue cubierto por el patrimonio de Jackson. La película ahora terminará con Jackson en la cima de su popularidad, y la tensión dramática provendrá de su relación con su padre Joe (Colman Domingo), el mánager de The Jackson Five.