Quiénes seguirán cobrando el bono de $70.000 de ANSES en diciembre 2025

Descubrí los montos de las prestaciones principales del organismo el próximo mes y la modalidad de pago de este extra.

Las prestaicones de ANSES se actualizan según la inflación registrada por el INDEC.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) confirmó una nueva actualización de haberes para todas sus prestaciones. Al mismo tiempo, el organismo informó cómo será la modalidad de pago del bono previsional de $70.000 , dirigido a jubilados y pensionados que cumplan con un importante requisito.

Este nuevo aumento llegará gracias al Decreto de Movilidad Jubilatoria , impulsado en marzo de 2024. Este estipula que los cobros de ANSES se actualizan en base al último Índice de Precios al Consumidor (IPC), informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) .

En diciembre, todas las prestaciones de ANSES recibirán un aumento del 2,3% , ya que se agregará el último porcentaje de inflación registrado, correspondiente a septiembre , como bien se estableció en el Decreto de Movilidad Jubilatoria. Debido a ello, por ejemplo, estos serán los valores de los haberes para los jubilados y pensionados .

Por otro lado, estos serán los cobros para las principales asignaciones el próximo mes con el nuevo aumento:

Pensión No Contributiva: $311.653,76 .

Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $272.624,77 .

IGF entre $1.508.746,01 y $4.718.516: $12.877,17

IGF entre $1.306.800,01 y $1.508.746: $24.972,87

IGF entre $891.041,01 y $1.306.800: $41.296,83

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $398.775,21

¿Qué pasará con el bono de $70.000?

El bono previsional de $70.000 llegará junto con los cobros mensuales de los jubilados y pensionados. Sin embargo, solo podrán recibirlo en su totalidad aquellos que reciban haberes menores a la sumatoria entre el extra y la jubilación mínima, pero quienes tengan montos más cercanos recibirán un monto proporcional.

A raíz de la suma de este bono y la llegada del aguinaldo, estos serán los valores finales de los jubilados y pensionados en diciembre:

Jubilación mínima: $410.826,90 .

Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $342.624,77 .

Pensión No Contributiva: $381.653,76.

Calendario de pagos de ANSES de diciembre 2025

A pesar de que el organismo no confirmó el calendario, estas son las posibles fechas de cobro, que pueden sufrir modificaciones y están organizadas según el último número del DNI de cada beneficiario:

Jubilaciones que no superen el haber mínimo

Documentos terminados en 0: 9 de diciembre.

Documentos terminados en 1: 10 de diciembre.

Documentos terminados en 2: 11 de diciembre.

Documentos terminados en 3: 11 de diciembre.

Documentos terminados en 4: 12 de diciembre.

Documentos terminados en 5: 12 de diciembre.

Documentos terminados en 6: 15 de diciembre.

Documentos terminados en 7: 15 de diciembre.

Documentos terminados en 8: 16 de diciembre.

Documentos terminados en 9: 16 de diciembre.

Jubilaciones que superen el haber mínimo

Documentos terminados en 0 y 1: 17 de diciembre.

Documentos terminados en 2 y 3: 18 de diciembre.

Documentos terminados en 4 y 5: 19 de diciembre.

Documentos terminados en 6 y 7: 22 de diciembre.

Documentos terminados en 8 y 9: 23 de diciembre.

Pensiones No Contributivas

Documentos terminados en 0 y 1: 9 de diciembre.

Documentos terminados en 2 y 3: 10 de diciembre.

Documentos terminados en 4 y 5: 11 de diciembre.

Documentos terminados en 6 y 7: 12 de diciembre.

Documentos terminados en 8 y 9: 12 de diciembre.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Documentos terminados en 0: 9 de diciembre.

Documentos terminados en 1: 10 de diciembre.

Documentos terminados en 2: 11 de diciembre.

Documentos terminados en 3: 12 de diciembre.

Documentos terminados en 4: 15 de diciembre.

Documentos terminados en 5: 16 de diciembre.

Documentos terminados en 6: 17 de diciembre.

Documentos terminados en 7: 18 de diciembre.

Documentos terminados en 8: 19 de diciembre.

Documentos terminados en 9: 22 de diciembre.