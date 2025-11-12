ANSES: así quedaron los montos de las Asignaciones Familiares para diciembre 2025 con el nuevo aumento







Tras la publicación de la inflación de octubre, ya se pueden calcular cuánto cobrarán el próximo mes.

Las Asignaciones Familiares aumentan en diciembre y ya se sabe cuánto se cobrará.

Las prestaciones del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) que paga la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) recibirán un aumento en diciembre. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dio a conocer de cuánto fue la inflación de octubre, por lo que ya se pueden calcular los montos que recibirán los beneficiarios en el último mes del año.

Estos incrementos se alinean con el índice inflacionario más reciente, ya que pretende que los sectores más vulnerables al aumento de precios no pierdan poder adquisitivo y puedan hacer uso apropiado de la ayuda económica. Esto se contempla en el Decreto 274/2024, en el que se instaura una nueva fórmula de movilidad con aumentos mensuales en vez de trimestrales.

auh anses.webp La inflación de octubre 2025 Este miércoles 12 de octubre a las 16:00 el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) confirmó que la inflación de octubre 2025 fue de 2,3%. Este porcentaje refleja la suba de precios en bienes y servicios de consumo masivo durante el noveno mes del año en todo el país.

En cuanto a la inflación interanual, fue de 31,3%. Este porcentaje sirve para dimensionar el impacto del aumento de precios en la economía de los hogares a lo largo del año. Es clave para analizar la perdida o recuperación del poder adquisitivo y se usa como referencia central para definir políticas económicas y sociales.

Montos de las Asignaciones Familiares en diciembre 2025 Los montos de las prestaciones del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) de ANSES aumentarán un 2,3%, por lo que los posibles valores de estos haberes en diciembre serán los siguientes:

Asignaciones Universales Asignación Universal por Hijo (AUH): $122.471,72

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $398.775,21 Asignaciones Familiares por Hijo (según Ingreso del Grupo Familiar) IGF hasta $891.041: $61.223,26

IGF entre $891.041,01 y $1.306.800: $41.296,83

IGF entre $1.306.800,01 y $1.508.746: $24.972,87

IGF entre $1.508.746,01 y $4.718.516: $12.877,17 Monto general de referencia: $61.237,09 Asignaciones Familiares por Hijo con Discapacidad IGF hasta $891.041: $199.366,21

IGF entre $891.041,01 y $1.306.800: $141.038,77

IGF desde $1.306.800,01: $89.011,79 Monto general de referencia: $199.394,88 Asignación por Cónyuge Asignación por Cónyuge: $14.846,18 Asignación por Maternidad Sin tope de Ingreso del Grupo Familiar (IGF) El monto se calcula según la remuneración bruta de la trabajadora Asignaciones de Pago Único Nacimiento: $71.364,50

Adopción: $426.742,24

Matrimonio: $106.868,42 Asignación Prenatal (según IGF) IGF hasta $891.041: $61.223,26

IGF entre $891.041,01 y $1.306.800: $41.296,83

IGF entre $1.306.800,01 y $1.508.746: $24.972,87

IGF entre $1.508.746,01 y $4.718.516: $12.877,17

