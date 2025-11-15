Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial sábado 15 de noviembre







Resultados de la quiniela nacional y provincial del sábado 15 de noviembre.

Ya se pueden seguir en vivo los resultados ganadores del sorteo de la Quiniela Nacional y de Provincia, de este sábado 15 de noviembre.

¿Cómo se gana en la quiniela? El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:

Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados. Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número. Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426. Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado. El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.

¿Cuántos sorteos hay por día y cuáles son los horarios? Los sorteos de la Quiniela se realizan cuatro veces por día:

La Previa (a las 10).

La Primera (a las 12).

La Matutina (a las 15).

La Vespertina (a las 17:30).

La Nocturna (a las 21). ¿Qué significan los números en la Quiniela? 00 Huevos; 01 Agua; 02 Niño; 03 San Cono; 04 La Cama; 05 Gato; 06 Perro; 07 Revolver; 08 Incendio; 09 Arroyo; 10 La leche.

Huevos; Agua; Niño; San Cono; La Cama; Gato; Perro; Revolver; Incendio; Arroyo; La leche. 11 Palito; 12 Soldado; 13 La yeta; 14 Borracho; 15 Niña bonita; 16 Anillo; 17 Desgracia; 18 Sangre; 19 Pescado; 20 La fiesta.

Palito; Soldado; La yeta; Borracho; Niña bonita; Anillo; Desgracia; Sangre; Pescado; La fiesta. 21 La mujer; 22 El loco; 23 Mariposa; 24 Caballo; 25 Gallina; 26 La misa; 27 El peine; 28 El cerro; 29 San Pedro; 30 Santa Rosa

La mujer; El loco; Mariposa; Caballo; Gallina; La misa; El peine; El cerro; San Pedro; Santa Rosa 31 La luz; 32 Dinero; 33 Cristo; 34 Cabeza; 35 Pajarito; 36 Manteca; 37 Dentista; 38 Aceite; 39 Lluvia; 40 Cura

La luz; Dinero; Cristo; Cabeza; Pajarito; Manteca; Dentista; Aceite; Lluvia; Cura 41 Cucho; 42 Zapatilla; 43 Balcón; 44 La cárcel; 45 El vino; 46 Tomates; 47 Muerto; 48 Muerto habla; 49 La carne; 50 El pan

Cucho; Zapatilla; Balcón; La cárcel; El vino; Tomates; Muerto; Muerto habla; La carne; El pan 51 Serrucho; 52 Madre; 53 El barco; 54 La vaca; 55 Los gallegos; 56 La caída; 57 Jorobado; 58 Ahogado; 59 Planta; 60 Virgen

Serrucho; Madre; El barco; La vaca; Los gallegos; La caída; Jorobado; Ahogado; Planta; Virgen 61 Escopeta; 62 Inundación; 63 Casamiento; 64 Llanto; 65 Cazador; 66 Lombrices; 67 Víbora; 68 Sobrinos; 69 Vicios; 70 Muerto sueño

Escopeta; Inundación; Casamiento; Llanto; Cazador; Lombrices; Víbora; Sobrinos; Vicios; Muerto sueño 71 Excrementos; 72 Sorpresa; 73 Hospital; 74 Negros; 75 Payaso; 76 Llamas; 77 Las piernas; 78 Ramera; 79 Ladrón; 80 La bocha

Excrementos; Sorpresa; Hospital; Negros; Payaso; Llamas; Las piernas; Ramera; Ladrón; La bocha 81 Flores; 82 Pelea; 83 Mal tiempo; 84 Iglesia; 85 Linterna; 86 Humo; 87 Piojos; 88 El Papa; 89 La rata; 90 El miedo

Flores; Pelea; Mal tiempo; Iglesia; Linterna; Humo; Piojos; El Papa; La rata; El miedo 91 Excusado; 92 Médico; 93 Enamorado; 94 Cementerio; 95 Anteojos; 96 Marido; 97 La mesa; 98 Lavandera; 99 Hermanos.

