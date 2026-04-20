Ganó el Quini 6 y se llevó más de $377.600.000 con el "Siempre sale"

Un apostador acertó seis números de una de las modalidad y se quedó con el gran premio del sorteo del domingo 19 de abril.

Un cordobés se quedó con el gran premio del Siempre Sale

El sorteo del Quini 6 volvió a dejar una historia de esas que hacen ruido en todo el país. En la noche del domingo, un apostador logró quedarse con el pozo más destacado de la jornada al acertar la modalidad “Siempre Sale” , llevándose una suma que supera los $377.600.000 . El ticket ganador fue registrado en la ciudad de Río Cuarto, Córdoba.

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Mientras tanto, las otras modalidades principales quedaron vacantes, lo que alimenta la expectativa para los próximos sorteos. Como suele pasar, cuando los pozos se acumulan, el interés crece y las agencias ven más movimiento.

El Quini 6, organizado por la Lotería de Santa Fe, mantiene su lugar como uno de los juegos más populares del país. Su esquema de múltiples modalidades permite que, incluso cuando no hay ganadores en las categorías más difíciles, aparezcan premios importantes como el de este domingo.

En la modalidad Siempre Sale , el apostador acertó los siguientes números: 00 - 07 - 11 - 13 - 31 - 37

Un cordobés se ganó la Quiniela

A diferencia de otras categorías, esta modalidad garantiza que el pozo se reparta entre quienes tengan mayor cantidad de aciertos, incluso si nadie logra los seis números. En este caso, hubo un único ganador con la combinación completa, lo que le permitió quedarse con el total del premio.

Sorteo del Quini 6: todos los resultados

Tradicional

En la modalidad Tradicional salieron los números: 01 - 05 - 09 - 15 - 22 - 40

El pozo quedó vacante, ya que no se registraron ganadores con seis aciertos.

La Segunda

Los números sorteados fueron: 03 - 08 - 14 - 19 - 27 - 35

Al igual que en el Tradicional, no hubo apostadores que lograran la combinación completa, por lo que el premio se acumula.

quiniela-quini-loto-telekino-loteria-sorteo.jpg Depositphotos

Revancha

En esta modalidad, considerada la más difícil, los números fueron: 02 - 06 - 18 - 23 - 29 - 41

Tampoco se registraron ganadores, lo que deja un pozo aún más grande para el próximo sorteo.

Siempre Sale

Los números ganadores fueron: 00 - 07 - 11 - 13 - 31 - 37

Aquí sí apareció el gran protagonista de la noche: un único apostador que acertó los seis números y se llevó más de $377 millones.