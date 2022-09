Qué piensan los argentinos sobre separar y reciclar los residuos

En Argentina, el 64% separa los reciclables al momento de tirar los residuos. De este porcentaje, 4 de cada 10 considera que sabe cómo hacerlo, mientras que el resto lo hace a pesar de que le falta información. Una gran mayoría coincide en la necesidad de reciclar: el 83% de quienes no se ocupan de separar residuos reconoce que le gustaría hacerlo, pero no puede por falta de infraestructura, tiempo o desconocimiento, lo que revela no solo dificultad en el acceso a la información sino también a los centros para reciclaje. La formación medioambiental debería comenzar desde la educación inicial.