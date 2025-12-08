Récord histórico en el Quini 6: un apostador de Santa Fe ganó $8.800 millones + Seguir en









Un jugador de Reconquista ganó el mayor premio del Quini 6 en números absolutos: $8.800 millones en la Revancha. Tras impuestos, cobrará unos $6.190 millones.

Un apostador santafesino ganó $8.800 millones en la modalidad Revancha del Quini 6 y marcó un récord histórico para el juego. El ticket ganador fue jugado en una agencia de la ciudad de Reconquista y acertó los seis números del sorteo realizado anoche, en el que se acumulaban $16.000 millones entre todas las modalidades.

Un pozo histórico y una apuesta que cambió una vida El premio, el más grande en números absolutos que entregó el Quini 6, se originó en un superpozo donde la Revancha concentraba más de la mitad del total acumulado. Aunque por cuestiones de seguridad no se reveló la identidad del ganador o ganadora, sí se confirmó que la apuesta se hizo en Reconquista.

loteria bingo quiniela.jpg El ticket ganador se jugó en una agencia de la ciudad de Reconquista, Santa Fe. Pixabay Los números elegidos (05, 15, 25, 33, 40 y 45) coinciden con significados populares vinculados a los sueños: el gato, la niña bonita, la gallina, Cristo, el cura y el vino. Según Lotería de Santa Fe, el premio exacto que arrojó la Revancha fue de $8.844.300.000.

Cuánto cobrará realmente el ganador Pese al monto extraordinario, el ganador no recibirá la cifra completa. Los impuestos, que rondan el 30%, reducirán el total final a unos $6.190 millones, equivalentes a aproximadamente US$4,2 millones según la cotización oficial previa al fin de semana largo.

Incluso con el descuento, se trata de un cambio de vida absoluto: ningún premio del Quini 6 había alcanzado una cifra tan alta en pesos desde su creación.

quini-6-fotos.jpg El premio es el más grande en números absolutos entregado por el Quini 6 en toda su historia. Un récord relativo y un repaso histórico Aun así, en términos relativos (medidos en dólares o poder adquisitivo) el premio queda por debajo de los grandes pozos del juego antes del fin de la convertibilidad. El ejemplo más notable ocurrió el 27 de septiembre de 2000, cuando un apostador de Villa Lugano ganó la Revancha con un pozo de 20.938.157 pesos/dólares, una cifra que superaba ampliamente los valores actuales. En aquel entonces, el ganador se llevó unos 15 millones de pesos, equivalentes a la compra de más de 1.000 autos Volkswagen Gol, el modelo más vendido del país en ese momento. Para dimensionar todavía más, ese pozo era similar al monto que Boca Juniors recibió meses después por la venta de Juan Román Riquelme al Barcelona, una de las operaciones más resonantes del fútbol argentino.