Choque en pleno centro: manejaba alcoholizado, perdió el control y se incrustó en un semáforo

Dos jóvenes chocaron contra un semáforo en Tucumán y Callao. El conductor tenía 1,63 g/l de alcohol, más del triple del límite permitido.

Un auto chocó de frente contra un semáforo en la esquina de Tucumán y Callao durante la madrugada del lunes feriado. El conductor dio 1,63 g/l de alcohol en sangre, más del triple del límite permitido en la Ciudad. Viajaba junto a otro joven y ambos fueron asistidos por el SAME sin necesidad de traslado.

El choque ocurrió cerca de las 5 de la mañana, en una jornada donde se registraron múltiples accidentes de tránsito en distintos puntos de la ciudad. Según precisaron fuentes policiales, el auto (un Chevrolet en el que viajaban dos hombres de 23 y 25 años) perdió el control y terminó incrustado de frente contra el poste del semáforo ubicado en la esquina.

Ninguno presentó lesiones que requirieran derivación hospitalaria.

Alcoholemia positiva y la palabra del conductor Tras el impacto, personal de tránsito realizó el test de alcoholemia al conductor, que arrojó 1,63 gramos por litro de sangre, una cifra ampliamente superior al máximo permitido en la Ciudad de Buenos Aires, que es 0,50 g/l.

choque centro (1) El siniestro ocurrió cerca de las 5 de la mañana del lunes feriado. NA Según reconstruyó la agencia Noticias Argentinas, el conductor explicó que circulaba por Callao y que, “a raíz de una mala maniobra”, perdió el control del vehículo y colisionó con el semáforo.

Corte de tránsito y trabajos para remover el vehículo El choque provocó la interrupción momentánea del tránsito sobre la calle Tucumán, entre Callao y Riobamba, mientras se asistía a los ocupantes y se realizaban los trabajos para asegurar la zona. Pasadas las 8 de la mañana, se inició la remoción del auto y la circulación quedó completamente restablecida. El siniestro se suma a una serie de accidentes registrados durante el feriado, en una jornada particularmente marcada por maniobras imprudentes y consumo de alcohol al volante, según el informe de fuentes policiales.

