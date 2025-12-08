Crisis en Honduras: la candidata oficialista desconoció el resultado de las elecciones + Seguir en









La candidata de Libre desconoció los comicios del 30 de noviembre, denunció fallas en el sistema de transmisión y acusó injerencia internacional. El partido exige la nulidad total, pidió activar denuncias ante organismos regionales y convocó protestas para el 13 de diciembre.

El anuncio fue a través de una conferencia de prensa.

La candidata presidencial de Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, anunció el domingo que su partido no reconocerá los resultados de las elecciones generales celebradas en Honduras y convocó a una jornada nacional de protestas para el sábado 13 de diciembre. Según afirmó, el proceso electoral del 30 de noviembre estuvo marcado por injerencia externa y múltiples irregularidades, lo que impide convalidar la votación.

En una conferencia de prensa junto a la conducción de Libre, Moncada acusó que las elecciones “se realizaron bajo injerencia y coacción de Donald Trump y de la oligarquía aliada, que sometieron al pueblo a un golpe electoral”. La dirigente oficialista sostuvo que el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) registró fallas importantes y denunció que más del 95% de las actas presentaron inconsistencias, lo que trabó el escrutinio y vulneró la transparencia del proceso. Además, expresó preocupación por la falta de actualizaciones en el portal del Consejo Nacional Electoral (CNE), que estuvo dos días sin publicar nuevos datos.

Por su parte, el CNE adjudicó las fallas a problemas técnicos de la empresa contratada para administrar el sistema de transmisión. Luego de la conferencia de Moncada, las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López anticiparon que el servicio se restablecería durante la noche, sin precisar los motivos de los incidentes ni los plazos para normalizar la carga de información.

Moncada advirtió que ningún integrante de Libre debe participar en tareas de transición mientras se mantenga lo que definió como un “golpe electoral en curso”. En sus palabras, “el partido Libre desautoriza a todo funcionario público que se ponga a la orden y anuncie cooperar en transición gubernamental con los enemigos del pueblo”, y anticipó que su dirección política sostendrá una postura de rechazo firme ante cualquier intento de validar los resultados preliminares.

La dirigente también cuestionó lo que describió como una “narrativa imperial del comunismo” utilizada —según afirmó— como herramienta de ataque durante la campaña, aunque no dio ejemplos puntuales.

elecciones honduras La dirigente también cuestionó lo que describió como una “narrativa imperial del comunismo” GettyImages Otro planteo relevante fue su condena al indulto otorgado por el presidente estadounidense Donald Trump al ex mandatario hondureño Juan Orlando Hernández, quien había sido sentenciado en Estados Unidos a 45 años de prisión por delitos vinculados al narcotráfico. Moncada sostuvo: “Condenamos el indulto al narcotraficante Juan Orlando Hernández” y exigió la presentación de requerimientos fiscales y la correspondiente orden de captura internacional por sus crímenes. Elecciones en Honduras: qué determinó el conteo preeliminar El conteo preliminar, detenido desde el viernes con el 88,02% de las actas escrutadas, ubica al candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, en primer lugar con 1.132.321 votos (40,19%). Le sigue Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con 1.112.570 votos (39,49%), mientras que Moncada se posiciona tercera con 543.675 votos (19,30%). Tras una reunión dirigida por el coordinador general de Libre, el ex presidente Manuel Zelaya, el partido elaboró un comunicado instruyendo a su militancia a denunciar la injerencia extranjera ante la ONU, la OEA y la CELAC. Según el documento, la presunta manipulación del sistema electoral constituye “el crimen de traición a la patria al suplantar y adulterar la soberanía popular”. Libre exigió la nulidad total de las elecciones, pidió investigar presuntos “actos de terrorismo electoral ejecutados a través del sistema de transmisión” y convocó a una “asamblea extraordinaria de la dignidad nacional” para el 13 de diciembre, en la que Moncada llamó a movilizaciones en todo el país.

