Relaciones tóxicas: las red flags están en tu cerebro, según la ciencia

Luego, hicieron la prueba contraria, cada vez que presionaban la palanca no salía nada y el resultado fue completamente distinto: al poco tiempo las ratas dejaron de presionar la palanca porque sabían que de ahí no iba a sacar nada .

Lo que tienen en común ambos casos es que se trata de un refuerzo continuado: o siempre hay comida o nunca la hay. Así que decidieron probar un tercer escenario, cuando presionaban la palanca a veces sale comida y a veces no. Lo dejaron al azar. Entonces la rata se obsesionó presionando cada rato, aunque no saliera nada. Se olvidaron incluso de asearse y dormir.

Según expertos eso es el refuerzo intermitente, “una recompensa impredecible, aleatoria e inconsistente".

Por qué el cerebro es culpable de tus relaciones tóxicas

Todo esto tiene que ver con el circuito de recompensa del cerebro, que es el que refuerza conductas para que sobrevivamos, como comer, beber, reproducirse, o también se activa cuando recibimos señales de aprobación o validación externas.

Esta recompensa libera placer en nuestro cerebro. El cerebro se acostumbra fácil a todo. Si siempre te da los buenos días por la mañana, tu cerebro cada vez libera menos sustancias, pero eso no implica que no sea sano. Lo tóxico viene cuando no sabes qué día va a darte los buenos días y cual te castigará con su silencio. Ahí es cuando entra la cuota de toxicidad.

Según este estudio, las relaciones tóxicas tienen el mismo mecanismo que las drogas. Hacen que tengamos un desequilibrio hormonal. La adicción a la droga, tabaco, heroína, tienen el mismo mecanismo. La droga te da ese subidón en el momento y luego bajón absoluto.