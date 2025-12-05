El rincón secreto de Catamarca que es perfecto para los amantes del turismo aventura y la naturaleza

Ideal para las vacaciones de verano, este sitio es perfecto para los que buscan aventuras extremas y adrenalina.

De cara a las vacaciones del 2026, el turismo suele apuntar a los lugares más conocidos de Argentina. El país cuenta con muchas alternativas que atraen miles de visitantes en temporadas altas y bajas, pero ignora ciertos rincones que tienen un encanto tan particular como el de los más populares.

Catamarca cuenta con un sitio muy especial, capaz de enamorar a quienes se aventuren a conocerlo. A su manera, con actividades ideales para los que buscan aventuras extremas, es un desafío que pocos se animan a enfrentar.

El Rodeo está ubicado en el departamento de Ambato , a unos 35 kilómetros de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca . Se encuentra en una zona de altura rodeada de cerros y vegetación serrana. Su cercanía con la capital provincial permite acceder en poco tiempo y disfrutar de un entorno completamente distinto al urbano.

La villa se extiende a lo largo del río que atraviesa el valle y se conecta con pequeños parajes que conservan construcciones tradicionales y senderos hacia los cerros cercanos. Ese entorno natural es el principal atractivo para quienes buscan descanso y aire puro.

El Rodeo es uno de los destinos más elegidos de Catamarca para quienes disfrutan del turismo aventura . La zona ofrece senderos de distinto nivel para trekking, cabalgatas por los faldeos serranos y circuitos de mountain bike que atraviesan bosques y miradores naturales. También es un punto habitual para quienes practican ascensos hacia los cerros más altos del valle.

El río es otro de los centros de actividad durante el verano. Sus zonas de balnearios permiten nadar y descansar en sectores arbolados, mientras que en fechas específicas se organizan propuestas recreativas vinculadas al agua. Estos espacios se complementan con áreas amplias para pasar el día y disfrutar del paisaje serrano.

Además de las actividades más exigentes, se pueden recorrer los miradores naturales, visitar áreas históricas de la villa y explorar caminos que llevan a pequeñas quebradas donde los visitantes encuentran vistas destacadas. La combinación de aventura, naturaleza y entorno fresco hace que El Rodeo sea uno de los lugares más buscados del verano catamarqueño.

Cómo ir hasta El Rodeo

Para llegar desde la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca hay que tomar la Ruta Provincial 4 hacia el oeste, un camino completamente asfaltado que asciende por la zona serrana hasta la villa. El recorrido es directo y se hace en menos de una hora.

Quienes viajan desde otras provincias suelen llegar primero a la capital catamarqueña por rutas nacionales que conectan con la región central del país. Desde allí, el acceso por la Ruta Provincial 4 es el mismo, con buena señalización y tránsito fluido durante la temporada de verano.