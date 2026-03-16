Escándalo en una escuela de Catamarca: alumnos hicieron una batalla con bengalas dentro de un aula + Seguir en









Ocurrió en una escuela secundaria de Catamarca. Las imágenes muestran a estudiantes apuntándose con fuegos artificiales dentro del aula y provocaron indignación en redes.

El episodio ocurrió en la Escuela Secundaria N°8 Gobernador José Cubas, en Valle Viejo.

Un grupo de alumnos encendió bengalas dentro de un aula en una escuela de la provincia de Catamarca y el video del episodio se viralizó en redes sociales. Las imágenes muestran a varios jóvenes apuntándose con los fuegos artificiales entre los bancos, una situación que generó preocupación por el riesgo de incendio y posibles heridas.

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La escena fue registrada en la Escuela Secundaria N°8 Gobernador José Cubas, ubicada en la localidad de San Isidro, en el departamento Valle Viejo. El material audiovisual, comenzó a circular en redes sociales y rápidamente generó una fuerte reacción entre los usuarios.

El momento en que los alumnos encienden las bengalas En el video se observa a un grupo de estudiantes dentro de un aula mientras manipulan bengalas encendidas. Las imágenes muestran a seis jóvenes que, ubicados entre los bancos, comienzan a apuntarse con los fuegos artificiales.

La situación generó alarma debido al riesgo que implicaba el uso de este tipo de elementos en un espacio cerrado. El fuego y las chispas podrían haber provocado un incendio dentro del aula o haber causado lesiones a alguno de los presentes.

Además del peligro inmediato, la escena también despertó cuestionamientos en redes sociales por la falta de controles dentro del establecimiento educativo al momento en que ocurrió el episodio.

ssstwitter.com_1773674231830 En el video viralizado se observa a varios alumnos encendiendo bengalas dentro de un aula de una escuela de Catamarca. X:@mauroszeta Qué se sabe sobre las medidas de la escuela Hasta el momento no trascendió si las autoridades de la Escuela Secundaria N°8 Gobernador José Cubas aplicaron sanciones disciplinarias contra los alumnos involucrados en el episodio. Tampoco se informó oficialmente si la institución adoptó algún tipo de medida preventiva para evitar que se repitan situaciones similares dentro del establecimiento. Mientras tanto, el video continúa circulando en redes sociales y generando debate sobre los riesgos de este tipo de conductas dentro del ámbito escolar.

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