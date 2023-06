Represión con gomeras en Jujuy: un periodista denunció un ataque de la Policía

"Nos tiran con gomeras a cronistas a cámaras y cámaras de foto para no transmitir lo que está sucediendo", aseguró Marcos Sierras, fotoperiodista y trabajador de radios porteñas. "Afortunadamente, la cámara no se alcanzó a romper, se golpeó los controles. Estaba registrando cuando me estaba tirando el uniformado y de casualidad no me pegó en el ojo", agregó, en una entrevista en C5N.