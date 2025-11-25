Google dio un salto en IA y superó a Microsoft en valor de mercado: ahora va por Apple y Nvidia + Seguir en









Google avanza en sus TPU, chips diseñados internamente para tareas de inteligencia artificial específicas como la multiplicación de matrices.

Meta Platforms estaría negociando con Google para invertir miles de millones de dólares en sus TPU

La carrera por el dominio en chips de inteligencia artificial (IA) está entrando en una nueva fase. Alphabet, matriz de Google, dio un paso decididamente agresivo al apostar por sus unidades de procesamiento tensorial (TPU, por sus siglas en inglés) como alternativa competitiva a las tradicionales tarjetas gráficas (GPU) dominadas por Nvidia.

En ese marco, el valor de mercado de la compañía ya superó a Microsoft y se consagró como la tercera empresa más grande del mundo, con una capitalización bursátil de u$s3,86 billones, detrás de Nvidia y Apple. La firma ya se estaba convirtiendo en uno de los valores de mayor rendimiento dentro del sector tecnológico y las expectativas de alcanzar una capitalización cercana a los u$s4 billones reforzaron este optimismo.

Tecnológicas Así lo reflejan recientes informes que muestran cómo la competencia tecnológica se intensifica y cómo los mercados están reaccionando.

Por un lado, Google avanzó con fuerza en sus TPU, chips diseñados internamente para tareas de IA específicas como la multiplicación de matrices, clave para el entrenamiento de grandes modelos de lenguaje.

Estas piezas se presentan como más eficientes en consumo energético y más especializadas que las GPU tradicionales, lo que abre la puerta a una migración de los grandes jugadores de IA hacia esta opción.

Google llega a un acuerdo de inteligencia artificial con Meta Esta semana se conoció que Meta Platforms estaría negociando con Google para invertir miles de millones de dólares en estas TPU, e incluso alquilarlas para sus centros de datos hacia 2027. P28 - ALPHABET-AI (REU_opt.jpeg Google se convirtió en uno de los valores de mayor rendimiento dentro del sector tecnológico El mercado está evaluando la sostenibilidad de esta tendencia. Aunque las TPU muestran promesa, las GPU de Nvidia conservan ventaja en versatilidad, soporte ecológico de ecosistemas y demanda instalada. Desde una perspectiva estratégica, esta batalla remarca dos dinámicas clave. Por un lado, la búsqueda de mayor eficiencia y especialización en procesamiento de IA; por otro, el deseo de reducir la dependencia de un único proveedor dominante como Nvidia. Así, Google, con sus TPU, aspira a posicionarse como alternativa viable. De todas formas, el camino no está libre de desafíos, ya que la adopción masiva por parte de los clientes, la escalabilidad de los sistemas y la integración con la infraestructura actual serán factores críticos.