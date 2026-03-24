Comenzó el juicio a la abogada argentina detenida en Brasil por gestos racistas + Seguir en









Sobre Agostina Páez puede recaer una condena de 15 años de prisión si se la encuentra culpable de discriminar a los mozos de un boliche de Río de Janeiro.

Agostina Páez se encuentra bajo arresto domiciliario y con tobillera electrónica.

Comienza una nueva etapa en la situación judicial de Agostina Páez: inicia el juicio y la presentación de conclusiones, lo que podría determinar una sentencia este mismo martes. La abogada argentina vacacionaba en Brasil cuando fue detenida por gestos racistas realizados el 14 de enero.

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Oriunda de Santiago del Estero y de 29 años, la audiencia de la acusada ocurrirá en el Tribunal Penal N° 37, a cargo del juez Guilherme Schilling Pollo Duarte. Allí intervendrán la parte acusatoria, la fiscalía y la querella. Actualmente, Páez transita una condena domiciliaria y porta una tobillera electrónica.

La audiencia se establecerá en una modalidad de proceso simplificado, en el que confluyen la instrucción y el juzgamiento ante los tribunales de la República Federativa de Brasil. Las posibilidades apuntan a una condena, una absolución o que se determine si el caso debe tratarse en otra instancia.

Agostina Páez comisaría Agostina Páez fue detenida en enero de este año. La causa contra Agostina Páez Según la versión de la Agostina Páez, el conflicto inició por una discusión en un boliche de Río de Janeiro por el desacuerdo al respecto de una cuenta, mientras vacacionaba con sus amigas el 14 de enero de este año. La abogada santiagueña asegura haber pagado todo lo convenido, incluso por encima de lo que consideraba gastado, pero al retirarse le habrían hechos gestos obscenos que ella respondió con una señal racista hacia los mozos, simulando ser un primate. Ese hecho quedó registrado en un video que circuló masivamente y se convirtió en la principal prueba de la justicia brasileña.

Ahora Páez está imputada por tres hechos de injuria racial. En Brasil, este delito prevé penas de entre dos y cinco años de prisión por cada episodio. De ese modo, la máxima condena podría alcanzar los 15 años. No obstante, al no tener antecedentes, se espera que cualquier eventual condena parta de la escala mínima.

En la previa del juicio, la joven publicó un video, a través de sus redes sociales, en el que pidió disculpas públicas y reconoció la gravedad de lo que hizo. “Ahora sé que no he cometido un error pequeño, que no ha sido algo sin importancia, sino que he estado muy mal. Mi reacción ha sido muy grave y me he equivocado”, expresó y agregó: “Por eso quiero pedir disculpas públicamente, algo que quería hacer anteriormente y, por recomendación de mi defensa anterior, no lo hice”.

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