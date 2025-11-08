Alerta meteorológica por lluvias y tormentas: cómo seguirá el clima en el AMBA y resto del país

El AMBA encara una jornada nublada tras el paso de lluvias. El SMN emitió alerta por lluvias y tormentas para el sector central y cordillerano.

Para este sábado, el clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se presenta con una mínima de 12 grados y cielo nublado. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla y naranja por tormentas y lluvias para cuatro provincias.

Para este sábado se prevén chaparrones por la mañana. Sin embargo, hacia la tarde se espera una mejora a la par de que la probabilidad de precipitaciones caiga al rango entre el 0% y 10%. Con marcas entre los 12 y 21 grados, el cielo seguirá nublado, pero sin lluvias, durante el resto de la jornada.

Ya el lunes se presentará con nubosidad leve y un aumento de temperatura, que oscilará entre 14 y 27 grados, mientras el martes volverá a subir, con mínimas de 16 y máximas de 28 grados.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MeteoredAR/status/1987112411497726047&partner=&hide_thread=false #PronósticodelTiempo

Se producirá una mejora parcial de las condiciones este sábado en gran parte del centro y norte de la Argentina.



Nuevo pulso de inestabilidad dejará fuertes lluvias y tormentas sobre Neuquen y sur de Mendoza.



Más info https://t.co/tKfDnahUI5 pic.twitter.com/oC76fKiXd1 — Meteored Argentina (@MeteoredAR) November 8, 2025

Alerta meteorológica por tormentas y lluvias: las provincias afectadas

El organismo emitió alerta amarilla por tormentas para el oeste de La Pampa, sur de Mendoza, norte de Río Negro y una porción de Neuquén. Allí se esperan "abundantes lluvias en cortos períodos, ocasional granizo, ráfagas de hasta 70 km/h y frecuente actividad eléctrica" junto a una precipitación acumulada entre 10 y 25 mm.

A su vez, existe un alerta naranja para gran parte de Neuquén con "ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h, fuerte actividad eléctrica, ocasional caída de granizo" y una acumulación entre 30 y 45 mm.



Por otro lado, rige una alerta por lluvias para la misma provincia a la par de una porción cordillerana de Río Negro, donde se espera una acumulación de entre 10 y 30 mm.