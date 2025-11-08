SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

8 de noviembre 2025 - 09:06

Alerta meteorológica por lluvias y tormentas: cómo seguirá el clima en el AMBA y resto del país

El AMBA encara una jornada nublada tras el paso de lluvias. El SMN emitió alerta por lluvias y tormentas para el sector central y cordillerano.

La mínima para este sábado es de 12 grados.

Para este sábado, el clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se presenta con una mínima de 12 grados y cielo nublado. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla y naranja por tormentas y lluvias para cuatro provincias.

El sitio Meteored advirtió que para este sábado "es probable la formación de nubarrones" para cuando el sol interactúe con "el elevado porcentaje de humedad" que sigue en circulación desde el Río de La Plata.

"De esas nubes puede surgir algún chaparrón o lluvia aislada de breve duración, en torno al mediodía, serán muy puntuales y solo en algunas zonas del AMBA (no será un evento de lluvias generalizadas)", señalaron.

Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA

Para este sábado se prevén chaparrones por la mañana. Sin embargo, hacia la tarde se espera una mejora a la par de que la probabilidad de precipitaciones caiga al rango entre el 0% y 10%. Con marcas entre los 12 y 21 grados, el cielo seguirá nublado, pero sin lluvias, durante el resto de la jornada.

Hacia el domingo se esperan marcas entre 15 y 25 grados, sin probabilidad de precipitaciones y con cielo entre parcialmente y mayormente nublado.

Ya el lunes se presentará con nubosidad leve y un aumento de temperatura, que oscilará entre 14 y 27 grados, mientras el martes volverá a subir, con mínimas de 16 y máximas de 28 grados.

Alerta meteorológica por tormentas y lluvias: las provincias afectadas

El organismo emitió alerta amarilla por tormentas para el oeste de La Pampa, sur de Mendoza, norte de Río Negro y una porción de Neuquén. Allí se esperan "abundantes lluvias en cortos períodos, ocasional granizo, ráfagas de hasta 70 km/h y frecuente actividad eléctrica" junto a una precipitación acumulada entre 10 y 25 mm.

A su vez, existe un alerta naranja para gran parte de Neuquén con "ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h, fuerte actividad eléctrica, ocasional caída de granizo" y una acumulación entre 30 y 45 mm.

Por otro lado, rige una alerta por lluvias para la misma provincia a la par de una porción cordillerana de Río Negro, donde se espera una acumulación de entre 10 y 30 mm.

