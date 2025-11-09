Alerta amarilla por tormentas, lluvias y viento: cuáles son las zonas afectadas y cómo seguirá el clima esta semana en el AMBA







El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por tormentas en varias provincias, mientras Buenos Aires disfruta de un domingo templado antes del cambio de tiempo.

El domingo amaneció con cielo parcialmente cubierto en Buenos Aires, pero las condiciones se mantienen estables antes del regreso de las lluvias. Mariano Fuchila

Este domingo 9 de noviembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció una alerta amarilla por tormentas en cuatro provincias del país. Aunque el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) mantiene por ahora buenas condiciones climáticas, se espera un inicio de semana con nubosidad y posible inestabilidad hacia el martes.

Clima en el AMBA: domingo templado y sin lluvias Las lluvias del viernes ya son parte del pasado y la Ciudad de Buenos Aires atraviesa un fin de semana con cielo parcialmente nublado y temperaturas agradables.

De acuerdo con el SMN, el domingo se mantendrá con cielo mayormente nublado por la tarde, una mínima de 14 grados y una máxima de 25.

Obelisco Los vecinos del AMBA aprovechan el cierre del fin de semana con clima agradable y máximas que rondaron los 25 grados. El lunes continuará con buen tiempo, aunque con cielo parcialmente nublado durante la madrugada y algo más despejado en el resto de la jornada. Las temperaturas se ubicarán entre 15 y 26 grados.

El martes, en cambio, podría volver la inestabilidad, con probabilidad de chaparrones en la tarde y noche, y marcas térmicas que rondarán entre 15 y 27 grados, según el pronóstico oficial.

Alerta amarilla por tormentas en el país Mientras tanto, el SMN emitió una alerta amarilla por tormentas para varias regiones del país durante este domingo. Las zonas afectadas incluyen: Este de La Pampa , de norte a sur (por la noche);

Mendoza , excepto la zona cordillerana y el norte (por la tarde y la noche);

Neuquén (por la tarde y la noche);

Centro y este de Chubut (por la noche). Lluvia Tormenta Alerta Meteorológico Se espera que las tormentas afecten distintas regiones entre la tarde y la noche del domingo, mientras el AMBA sigue con buen tiempo. Mariano Fuchila Según el informe, “el área se verá afectada por tormentas, algunas localmente fuertes”, que podrían estar acompañadas de actividad eléctrica frecuente, ráfagas de hasta 60 km/h, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 10 y 60 milímetros, y el organismo advirtió sobre posibles riesgos temporales para las actividades cotidianas, por lo que recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales.