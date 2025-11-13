Alerta meteorológica por tormentas eléctricas: cuáles son las zonas afectadas y cómo seguirá el clima en el AMBA







El SMN advierte tormentas y ráfagas de hasta 90 km/h en siete provincias. Recomiendan precaución, evitar actividades al aire libre y protegerse del granizo.

El SMN emitió alerta amarilla por tormentas y vientos en varias provincias, con ráfagas de hasta 90 km/h.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas por tormentas y vientos en varias provincias del país. El organismo informó que estos fenómenos presentan “capacidad de daño” y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas, por lo que instó a la población a tomar precauciones durante la jornada de este jueves.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Cupales son las zonas afectadas por lluvias, tormentas y ráfagas Según la alerta, Chaco, Formosa, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero, San Juan y Mendoza serán las provincias más afectadas por lluvias y tormentas de intensidad variable, algunas localmente fuertes. Se prevé actividad eléctrica, granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora, generando potenciales inconvenientes para la circulación y actividades al aire libre.

tormenta electrica Chaco, Formosa, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero, San Juan y Mendoza están bajo alerta amarilla por tormentas y ráfagas de viento. Pixabay Por su parte, Santa Cruz permanece bajo alerta amarilla por vientos fuertes del sector oeste, con velocidades de entre 50 y 60 km/h y ráfagas de hasta 90 km/h. En esa región también se esperan precipitaciones y temperaturas mínimas de hasta 8°, las más bajas del país.

Recomendaciones del SMN ante la alerta El SMN emitió medidas de prevención para minimizar riesgos:

No sacar la basura.

Retirar objetos que impidan el escurrimiento del agua.

Evitar actividades al aire libre.

No refugiarse cerca de árboles o postes de electricidad.

Para reducir el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas .

. Estar atento a la posible caída de granizo.

Mantenerse informado a través de autoridades.

Tener lista una mochila de emergencia con linterna, radio, documentos y teléfono. Ante alertas amarillas, las autoridades recomiendan extremar la precaución en desplazamientos y proteger los hogares de posibles daños por viento, agua o caída de objetos. Mantenerse informado por canales oficiales permite anticiparse a situaciones de riesgo y garantizar la seguridad familiar.

Lluvia Tormenta Alerta Meteorológico Las provincias bajo alerta amarilla deben extremar precauciones ante lluvias intensas, granizo y ráfagas de viento. Mariano Fuchila Cómo seguirá el clima en el AMBA El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) mantendrá condiciones estables durante los próximos días, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Este jueves se prevé un cielo ligeramente nublado durante la madrugada y despejado el resto de la jornada, con temperaturas que oscilarán entre 15° de mínima y 27° de máxima. El pronóstico extendido indica que el viernes continuará con buen clima, cielo algo nublado al inicio y parcialmente nublado por la tarde, con marcas térmicas de 15° a 30°. Para el sábado, se esperan cielos parcialmente nublados durante la mañana, pasando a nublado en la tarde y noche, con temperaturas entre 18° y 31°. feriado El pronóstico del AMBA indica cielo despejado durante el jueves y temperaturas agradables de 15° a 27°. Pixabay El domingo podría regresar la inestabilidad, con probabilidad de tormentas aisladas durante la madrugada y la mañana, mejorando hacia la tarde con cielo mayormente nublado y temperaturas de entre 17° y 27°. Los especialistas del SMN recomiendan mantenerse atentos a las actualizaciones del clima, especialmente ante posibles precipitaciones y cambios de temperatura durante el fin de semana.