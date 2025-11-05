El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) encara una jornada soleada con mínima de 12 grados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por tormentas y actividad eléctrica para cuatro provincias.
Tiempo inestable, frío y lluvias el fin de semana en el AMBA: cómo seguirá el clima en el resto del país
El AMBA encara una jornada con mínima de 12 grados. El SMN emitió alerta por precipitaciones para el centro del país y se espera actividad hacia el fin de semana.
Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA
Este miércoles se espera una jornada con cielo parcialmente nublado. Se esperan temperaturas de entre 12 y 21 grados, con viento del sureste y una humedad relativa del 86%, de acuerdo con el organismo.
Para el jueves el cielo seguirá mayormente nublado, con temperaturas entre los 11 y los 19 grados y viento del este. En tanto, el sitio especializado Meteored sí pronostica un regreso de las precipitaciones débiles en un 40% de probabilidades, con chances desde las 17 horas y hasta la medianoche.
Por último, para el viernes el cielo estará nublado, con una mínima de 15 grados y la máxima de 19 grados, con viento del sur. El pronóstico del organismo nacional indica chaparrones aislados desde la mañana y hasta el mediodía.
Alerta por tormentas: cuáles son las provincias afectadas
El SMN emitió alerta amarilla por tormentas para el sur de San Luis y Mendoza, gran parte de Neuquén y una pequeña porción del noroeste de Río Negro.
Allí las mismas pueden estar "acompañadas de actividad eléctrica frecuente, ráfagas de hasta 60 km/h, ocasional caída de granizo". Se espera una precipitación acumulada entre 10 y 30 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.
