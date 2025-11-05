Tiempo inestable, frío y lluvias el fin de semana en el AMBA: cómo seguirá el clima en el resto del país







El AMBA encara una jornada con mínima de 12 grados. El SMN emitió alerta por precipitaciones para el centro del país y se espera actividad hacia el fin de semana.

El AMBA encara un miércoles con mínima de 12 grados. Mariano Fuchila

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) encara una jornada soleada con mínima de 12 grados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por tormentas y actividad eléctrica para cuatro provincias.

Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA Este miércoles se espera una jornada con cielo parcialmente nublado. Se esperan temperaturas de entre 12 y 21 grados, con viento del sureste y una humedad relativa del 86%, de acuerdo con el organismo.

Para el jueves el cielo seguirá mayormente nublado, con temperaturas entre los 11 y los 19 grados y viento del este. En tanto, el sitio especializado Meteored sí pronostica un regreso de las precipitaciones débiles en un 40% de probabilidades, con chances desde las 17 horas y hasta la medianoche.

Por último, para el viernes el cielo estará nublado, con una mínima de 15 grados y la máxima de 19 grados, con viento del sur. El pronóstico del organismo nacional indica chaparrones aislados desde la mañana y hasta el mediodía.

Más info y recomendaciones: https://t.co/GRjfngFWuF pic.twitter.com/JJyynMDQ08 — SMN Argentina (@SMN_Argentina) November 5, 2025 Alerta por tormentas: cuáles son las provincias afectadas El SMN emitió alerta amarilla por tormentas para el sur de San Luis y Mendoza, gran parte de Neuquén y una pequeña porción del noroeste de Río Negro.

Allí las mismas pueden estar "acompañadas de actividad eléctrica frecuente, ráfagas de hasta 60 km/h, ocasional caída de granizo". Se espera una precipitación acumulada entre 10 y 30 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.