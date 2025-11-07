Alerta meteorológica por tormentas y vientos: cómo seguirá el clima el fin de semana

El AMBA tendrá una mínima de 14 grados con lluvia. El SMN emitió alerta amarilla y naranja para el norte y centro del país.

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se presenta este viernes con nubosidad y mínima de 14 grados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla y naranja por tormentas y vientos para diez provincias.

Este viernes se esperan precipitaciones durante toda la jornada : desde lloviznas en la mañana, seguidas por lluvias aisladas por la tarde y nuevamente lloviznas hacia las últimas horas. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 18 grados.

En tanto, el sábado se espera una jornada mayormente nublada, con baja probabilidad de lluvias (entre 0 y 10%) y los valores térmicos se mantendrán entre 12 y 21 grados.

Para el domingo habrá un pequeño repunte de la temperatura, que alcanzará los 25° por la tarde. El cielo se mantendrá parcialmente nublado, sin probabilidad de precipitaciones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MeteoredAR/status/1986736225944822184&partner=&hide_thread=false #PronósticodelTiempo

Alerta por #tormentas en 7 provincias del noreste argentino.

Tormentas fuertes a severas (bajo alerta naranja:80 mm ráfagas- 90 km/h) en el norte del Litoral.#AMBA: fresco con lluvias.



Más infohttps://t.co/tKfDnahUI5 pic.twitter.com/pYqkSlM9bj — Meteored Argentina (@MeteoredAR) November 7, 2025

Alerta meteorológica por tormentas: cuáles son las provincias afectadas

El SMN emitió alerta amarilla por tormentas para el sur de Formosa, Chaco, Corrientes y Santiago del Estero, junto al norte de Santa Fe, Entre Ríos y Misiones. Allí se espera "abundante caída de agua en cortos períodos, intensas ráfagas, actividad eléctrica frecuente y ocasional caída granizo" con precipitación acumulada entre 15 y 40 mm.

A la par, rige una alerta naranja para la unión entre Corrientes y Misiones, con "ráfagas mayores a los 90 km/h" y precipitación acumulada entre 40 y 80 mm. Por último, rige una alerta amarilla por vientos para Tucumán, La Rioja, Catamarca y Santiago del Estero, con "velocidades entre 30 y 55 km/h, y ráfagas que pueden superar los 70 km/h".