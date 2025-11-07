SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
7 de noviembre 2025 - 09:30

Alerta meteorológica por tormentas y vientos: cómo seguirá el clima el fin de semana

El AMBA tendrá una mínima de 14 grados con lluvia. El SMN emitió alerta amarilla y naranja para el norte y centro del país.

La mínima en el AMBA es de 14 grados.

La mínima en el AMBA es de 14 grados.

Mariano Fuchila

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se presenta este viernes con nubosidad y mínima de 14 grados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla y naranja por tormentas y vientos para diez provincias.

A su vez, el sitio Meteored sostuvo que se espera un fin de semana "con dos caras", bajo un sábado "aún inestable y bastante nuboso por momentos" y un domingo "más soleado y con ascenso de temperaturas".

Informate más

Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA

Este viernes se esperan precipitaciones durante toda la jornada: desde lloviznas en la mañana, seguidas por lluvias aisladas por la tarde y nuevamente lloviznas hacia las últimas horas. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 18 grados.

En tanto, el sábado se espera una jornada mayormente nublada, con baja probabilidad de lluvias (entre 0 y 10%) y los valores térmicos se mantendrán entre 12 y 21 grados.

Para el domingo habrá un pequeño repunte de la temperatura, que alcanzará los 25° por la tarde. El cielo se mantendrá parcialmente nublado, sin probabilidad de precipitaciones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MeteoredAR/status/1986736225944822184&partner=&hide_thread=false

Alerta meteorológica por tormentas: cuáles son las provincias afectadas

El SMN emitió alerta amarilla por tormentas para el sur de Formosa, Chaco, Corrientes y Santiago del Estero, junto al norte de Santa Fe, Entre Ríos y Misiones. Allí se espera "abundante caída de agua en cortos períodos, intensas ráfagas, actividad eléctrica frecuente y ocasional caída granizo" con precipitación acumulada entre 15 y 40 mm.

A la par, rige una alerta naranja para la unión entre Corrientes y Misiones, con "ráfagas mayores a los 90 km/h" y precipitación acumulada entre 40 y 80 mm. Por último, rige una alerta amarilla por vientos para Tucumán, La Rioja, Catamarca y Santiago del Estero, con "velocidades entre 30 y 55 km/h, y ráfagas que pueden superar los 70 km/h".

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias