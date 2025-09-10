Rosario: dos perros que estaban encerrados en una camioneta bajo el sol fueron rescatados por la policía







El episodio ocurrió luego de que un agente policial, que se encontraba franco de servicio, advirtiera la presencia de ambos animales en el interior de una Renault Kangoo blanca que estaba estacionada en el predio de un supermercado.

Dos perros que estaban encerrados en una camioneta bajo el sol fueron rescatados por la policía.

Encontraron a dos perros que quedaron atrapados dentro de una camioneta que se encontraba bajo el sol, en el estacionamiento de un hipermercado en la zona sur de Rosario, Santa Fe.

El episodio ocurrió luego de que un agente policial, que se encontraba franco de servicio, advirtiera la presencia de ambos animales en el interior de una Renault Kangoo blanca que estaba estacionada en el predio de un supermercado ubicado en bulevar Oroño al 6000. A partir de ese instante, el agente dio aviso al Comando Radioeléctrico, que arribó al lugar inmediatamente y procedió a romper los vidrios del rodado, según indicó el medio rosarino La Capital.

Los oficiales lograron liberar a los perros, que mostraban indicios de encontrarse en situación de riesgo por la elevada temperatura al momento del hallazgo. Al mismo tiempo que ocurría el rescate, los dueños de la camioneta llegaron al estacionamiento. Por disposición del fiscal interviniente, ambos fueron aprehendidos tan pronto se presentaron ante los agentes.

Luego de los acontecimientos, se notificó a la Brigada de Rescate Animal, que acudió con un móvil para asistir a los animales y asegurar el traslado de los perros en condiciones seguras, siguiendo con las indicaciones del protocolo correspondiente. Tras el operativo, el procedimiento fue remitido a la comisaría 21ª, donde se elaboraron las actuaciones de rutina y se mantuvo la comunicación con la fiscalía.

Un antecedente fatal A fines del año pasado, en Rosario, una mujer olvidó a su perro en su auto, lo que provocó su muerte. La dueña había dejado el vehículo cerrado y sin ventilación, provocando la asfixia de la mascota.

El auto se encontraba detenido en la calle, donde varios testigos dieron aviso al 911 tras notar que, con el paso del tiempo, el perro continuaba solo en el interior.Cuando los agentes de la Policía de Santa Fe arribaron, encontraron al animal sin vida sobre el asiento del acompañante. Alrededor del vehículo se reunieron vecinos, conmocionados y molestos por lo ocurrido. Poco después, la dueña regresó al lugar. Las cámaras del Canal 3 de Rosario registraron el momento, en donde se pudo ver a la mujer angustiada, que al abrir la puerta rompió en llanto. “Me olvidé, no lo dejé encerrado”, alegó a una vecina que le reclamaba. “Lo dejaste solo, tan solo que se murió”, le respondió la mujer. Los reclamos apuntaron a las altas temperaturas del día, que habían superado los 31 grados en Rosario. perro rosario.jpg Agentes de la Brigada Motorizada se llevaron a la dueña detenida a la comisaría 2ª de la ciudad, donde permaneció durante varias horas. Recién por la noche recuperó la libertad, aunque debió enfrentar una infracción por la Ley Sarmiento, que contempla penas de entre 15 días y un año para quienes maltraten o sean crueles con animales.

