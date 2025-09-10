Avance histórico del Hospital Garrahan: realizó el primer traslado aéreo con soporte vital avanzado en el país

Un adolescente de 12 años fue trasladado desde Salta al Garrahan en un operativo inédito que involucró a más de 50 profesionales y tecnología de punta.

El jueves 4 de septiembre, un adolescente de 12 años de Salta , que había cursado COVID semanas atrás, fue trasladado en un operativo aéreo con ECMO , un sistema que reemplaza temporalmente las funciones del corazón y los pulmones. Presentaba arritmia refractaria severa con shock cardiogénico y requería atención inmediata en el Hospital Garrahan.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

“Es un proyecto que fue creciendo y que alcanza este primer traslado aéreo con ECMO dos años después del primero que hicimos por vía terrestre”, indicó el director médico adjunto, Dr. Guillermo Moreno , y destacó que “es un logro al que se llega con mucho trabajo, esfuerzo y coordinación y que nos permite ubicarnos con los mejores estándares internacionales para dar respuesta y acceso a los pacientes que lo requieren tanto para la recuperación de órganos o como puente al trasplante”.

Moreno agregó: “ Estamos muy contentos y orgullosos de poder brindar acceso de calidad a todos los chicos que lo requieran ”, y subrayó la coordinación realizada con el hospital Materno Infantil de Salta. “Se trata de un trabajo previo a través de distintas áreas que involucran desde la Unidad de Cuidados Intensivos Cardíacos (UCI 35) del Garrahan hasta las oficinas de comunicación a distancia de ambas instituciones”.

El procedimiento, coordinado entre el Hospital Público Materno Infantil de Salta y el Hospital Garrahan , se convirtió en el primer traslado aéreo de un paciente en ECMO realizado por hospitales públicos en Argentina . Hasta ahora, el Garrahan había concretado ocho traslados terrestres con esta tecnología, todos de alta complejidad.

“La principal dificultad de un traslado aéreo bajo estas condiciones radica en la logística y en la necesidad de contar con un equipo altamente entrenado, capaz de resolver cualquier eventualidad en pleno vuelo”, explicó Juan Manuel Torrillas, cirujano cardiovascular que participó del operativo.

ecmo ECMO: un sistema de oxigenación extracorpórea que reemplaza temporalmente las funciones del corazón y los pulmones en pacientes críticos.

El paciente fue conectado a ECMO de manera periférica en Salta, estabilizado y trasladado en avión hasta el Garrahan, donde permanece bajo seguimiento especializado. “Cada paso fue cuidadosamente planificado, desde la evaluación inicial hasta el arribo seguro. Gracias a todo el equipo, el adolescente se encuentra estable y con expectativas de recuperación”, aseguró Torrillas.

Un equipo multidisciplinario y un avance para la pediatría pública

Más de 50 profesionales participaron del operativo: médicos, enfermeros, perfusionistas, kinesiólogos, instrumentadores, personal de logística, tripulación aérea, policías de la Ciudad y de Buenos Aires y Salta, además de ambulancieros.

El Hospital Garrahan es actualmente el único centro público pediátrico de Argentina en condiciones de realizar traslados aéreos en ECMO, lo que refleja el nivel de especialización y el compromiso de garantizar el acceso a tratamientos de alta complejidad con estándares de seguridad y calidad.