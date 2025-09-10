El Consejo de la Magistratura abrió el concurso para cubrir un juzgado federal en Rosario







Se trata del concurso Nº 528 destinado a ocupar la vacante en el Juzgado Federal de Primera Instancia N° 4 de Rosario. La inscripción será entre el 29 de septiembre y el 3 de octubre, y la prueba de oposición está prevista para el 30 de octubre.

El Consejo de la Magistratura abrió el concurso para cubrir un juzgado federal en Rosario. Foto: Consejo de la Magistratura

El Consejo de la Magistratura de la Nación lanzó este miércoles el llamado a concurso público de oposición y antecedentes para cubrir el cargo de juez o jueza en el Juzgado Federal de Primera Instancia N° 4 de Rosario, provincia de Santa Fe, bajo el concurso Nº 528.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El jurado estará integrado por los doctores Enrique Lilljedahl, Gabriel Ignacio Anitua, Érica Elizabeth Gorbak y Silvia Adriana Berardo como titulares, mientras que los suplentes serán Iride Isabel María Grillo, Mariano Alberto Ciafardini, Jorge Eduardo Waddell y Ruth María Ivonne Balderrama.

unnamed Inscripción abierta del 29 de septiembre al 3 de octubre a través de la plataforma del Poder Judicial.

Plazos y plataforma para registrarse en el concurso La inscripción permanecerá abierta entre el 29 de septiembre y el 3 de octubre de 2025, a través de la plataforma electrónica del Poder Judicial y el Consejo de la Magistratura. En ese mismo sitio web se publicarán los listados de postulantes, sus antecedentes y el lugar donde se recibirán impugnaciones.

La prueba de oposición fue fijada para el 30 de octubre a las 9, en un lugar que la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial comunicará oportunamente. Los postulantes deberán confirmar su participación antes del 16 de octubre y quienes no lo hagan en el plazo establecido quedarán excluidos del proceso.

para-tener-buenos-jueces-hay-que-conocer-a-los-candidatos Los aspirantes deben acreditar capacitaciones en género, medio ambiente y derechos de niñas, niños y adolescentes. Capacitaciones necesarias para participar del concurso De acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente, los aspirantes deberán acreditar capacitaciones en perspectiva de género, ambiental y en derechos de niñas, niños y adolescentes, dictadas por organismos habilitados y con una duración mínima de 20 horas. Si las capacitaciones no estuvieran finalizadas al momento de la inscripción, podrán completarse hasta la entrevista personal. El reglamento del concurso, junto con la convocatoria, está disponible en los portales del Consejo de la Magistratura (www.consejomagistratura.gov.ar) y del Poder Judicial de la Nación (www.pjn.gov.ar).