Una testigo contó cómo fue el ataque de la adolescente que ingresó armada a una escuela en Mendoza

La chica contó cómo se organizó el personal educativo ante la tensión del momento. Dijeron que la familia de la atacante "es muy tranquila".

Una testigo que presenció los disparos efectuados por una adolescente en una escuela de Mendoza , contó cómo se desencadenó el episodio y dio detalles sorprendentes. Por el momento, la joven continúa atrincherada en una de las aulas, mientras efectivos de seguridad buscan intervenir en la tensa situación.

En diálogo con el noticiero local El Siete Tv, la joven relató los minutos previos a que la chica de 14 años efectuara dos disparos en el colegio Marcelino Blanco y luego se atrincherara en el patio.

“Ella fue al baño a poner las balas en el arma de su papá, que es policía. Cuando sale, que todavía estaba el recreo, pega un tiro, así como para llamar la atención. Cuando (los chicos) ven la bala, se metieron todos corriendo en los cursos y se encerraron ”, señaló.

Según su relato, los estudiantes creyeron que se trataba de un "chasquibum" (un artefacto pirotécnico pequeño que estalla al impactar contra el suelo) y uno de ellos se acercó a preguntarle a la joven por qué los estaba tirando.

“Ella le dijo ‘¿qué chasquibum?’ y le sacó el arma, se la mostró. Y ahí el niño se fue corriendo al curso", señaló. La testigo también contó que minutos después la adolescente apuntó a un compañero y amenazó con matarlo , pero antes iría a buscar a una profesora.

"Después le preguntó al niño dónde estaba la profesora y él le dijo que no, que ya se había ido. Entonces empezó a tirar otro tiro más y ahí se iba corriendo por todo el pasillo”, agregó.

alumna-arma-la-paz-mendoza La joven le apuntó con el arma a un compañero que le preguntó qué estaba haciendo.

“Dio vueltas en la escuela. Entonces todos estaban entre los cursos y llamaban a la policía, pero la policía no venía más. Hasta que vieron el área de evacuación, y lo sacaron a todos corriendo, salieron muchos niños desmayados, a los hombros, y se fueron todos para el hospital”, concluyó.

El episodio descripto coincide con los videos filmados en la escuela, los cuales fueron captados desde el interior de las aulas y muestran a la adolescente caminar por el patio del colegio con su arma.

Además de la testigo, también habló otro estudiante con un noticiero mendocino y sumó: “Conozco a la hermana, no es mi compañera, pero va a un grado más que yo. Ella va a 5° y yo a 4°. La chica sufría bullying y por eso pasó esto (...) se ve que la estaba pasando mal y no se lo contaba a nadie".

Sobre ella y su entorno agregó: “Su familia es muy tranquila, todos son muy buenos y no se han metido en problemas últimamente. Es muy callada y tímida”.

Tensión en Mendoza: El arma de la alumna atrincherada es de su papá, un comisario retirado

La mañana que parecía rutinaria en la escuela secundaria Marcelino Blanco, en el departamento de La Paz, Mendoza, terminó convirtiéndose en un episodio cargado de tensión y miedo.

Una alumna de 14 años ingresó al establecimiento con un arma de fuego, disparó en más de una ocasión y se atrincheró en el patio exigiendo la presencia de una profesora. El arma en cuestión sería una pistola 9 milímetros, reglamentaria de la Policía de San Luis, propiedad de su padre, un comisario retirado.

Este tipo de pistolas, habituales en las fuerzas de seguridad, tienen capacidad para más de una decena de disparos y cuentan con cargadores que pueden reemplazarse en segundos. Según los investigadores, la adolescente habría sacado el arma de la casa, cuando nadie la veía. Es precisamente este punto el que más preocupación genera a los investigadores presentes en el lugar: aún se desconoce cuántos proyectiles tiene el arma.