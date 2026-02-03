Febrero llegó con máximas por encima de los 30 grados y el clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) enfrentará una semana con lluvias intensas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla y roja por tormentas y calor extremo para 11 provincias.
Ola de calor en el AMBA y 11 provincias bajo alerta: cómo seguirá el clima en el resto del país
El AMBA encara una jornada con máxima de 36 grados. El SMN emitió alerta amarilla y roja por altas temperaturas y tormentas en el centro y sur del país.
Febrero arrancó con calor extremo y alertas por tormentas en varias zonas del país
El calor extremo sigue al AMBA y hay alerta por tormentas en 12 provincias: cuándo vuelve la lluvia a la capital
Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA
El organismo indicó para este martes tormentas de variada intensidad (10% a 40%) por la tarde, junto a marcas entre los 25 y 36 grados. Además, se espera la vuelta del agua con probabilidades del 10% al 40% para el resto de la semana.
Calor extremo y tormentas: cuáles son las provincias afectadas
El SMN indicó alerta amarilla por tormentas para San Luis y Mendoza, con caída de granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas de 90 km/, con una precipitación acumulada entre 20 y 50 mm.
Qué implica cada nivel de alerta por temperaturas extremas
Alerta amarilla:
El alerta de nivel amarillo establece un efecto leve a moderado en la salud, de acuerdo al SMN. Así, las temperaturas pueden ser peligrosas para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.
Alerta roja:
El calor puede tener un efecto alto a extremo en la salud y las temperaturas son muy peligrosas incluso para las personas saludables. Existe una serie de recomendaciones para aplacar el efecto de las altas temperaturas y tomar precauciones ante posibles complicaciones. Entre ellas, se enumera:
- Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.
- No exponerse al sol.
- Prestar atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.
- Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.
- Ingerir frutas y verduras.
- Reducir la actividad física.
- Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.
- Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.
