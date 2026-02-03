SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
3 de febrero 2026 - 08:52

Ola de calor en el AMBA y 11 provincias bajo alerta: cómo seguirá el clima en el resto del país

El AMBA encara una jornada con máxima de 36 grados. El SMN emitió alerta amarilla y roja por altas temperaturas y tormentas en el centro y sur del país.

El SMN indicó lluvia para la tarde de este martes.

El SMN indicó lluvia para la tarde de este martes.

Febrero llegó con máximas por encima de los 30 grados y el clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) enfrentará una semana con lluvias intensas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla y roja por tormentas y calor extremo para 11 provincias.

Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA

El organismo indicó para este martes tormentas de variada intensidad (10% a 40%) por la tarde, junto a marcas entre los 25 y 36 grados. Además, se espera la vuelta del agua con probabilidades del 10% al 40% para el resto de la semana.

Informate más
El miércoles se espera mínima de 23 y máxima de 33, bajo una jornada mayormente nublada, y el jueves rigen posibles chaparrones por la mañana y tormentas por la tarde y noche.

El viernes marca ya un descenso de la temperatura, con marcas entre los 19 y 28 grados: nuevamente una probabilidad de chaparrones para la mañana. El fin de semana ya comenzará con mínimas más amables, entre los 19 y 20 grados, hasta una máxima de 30 para el sábado y domingo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SMN_Argentina/status/2018642346595012710&partner=&hide_thread=false

Calor extremo y tormentas: cuáles son las provincias afectadas

El SMN indicó alerta amarilla por tormentas para San Luis y Mendoza, con caída de granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas de 90 km/, con una precipitación acumulada entre 20 y 50 mm.

Además, existen diversas alertas por calor extremo: en mayor parte, una señal amarilla aplica para el norte y sur-oeste de Buenos Aires, incluyendo al AMBA; Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Santiago del Estero y norte de Córdoba. A su vez, una alerta roja aplica para Neuquén, Río Negro y La Pampa.

Qué implica cada nivel de alerta por temperaturas extremas

Alerta amarilla:

El alerta de nivel amarillo establece un efecto leve a moderado en la salud, de acuerdo al SMN. Así, las temperaturas pueden ser peligrosas para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

Alerta roja:

El calor puede tener un efecto alto a extremo en la salud y las temperaturas son muy peligrosas incluso para las personas saludables. Existe una serie de recomendaciones para aplacar el efecto de las altas temperaturas y tomar precauciones ante posibles complicaciones. Entre ellas, se enumera:

  • Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.
  • No exponerse al sol.
  • Prestar atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.
  • Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.
  • Ingerir frutas y verduras.
  • Reducir la actividad física.
  • Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.
  • Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias