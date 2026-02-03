En pleno pico de calor, hubo fuertes lluvias en el AMBA y la temperatura bajó 10 grados en una hora + Seguir en









El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un Aviso a Corto Plazo para la Ciudad y zonas aledañas, advirtiendo por tormentas aisladas con probabilidad de chaparrones fuertes y granizo pequeño.

El calor intenso se instaló en gran parte de Argentina en el arranque de febrero y este martes no fue la excepción. En medio de una jornada marcada por temperaturas que alcanzaron los 37 grados, una fuerte tormenta sorprendió al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Tras la inestabilidad, la temperatura bajó 10 grados en tan solo una hora

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un Aviso a Corto Plazo para la Ciudad y zonas aledañas, advirtiendo por tormentas aisladas con probabilidad de chaparrones fuertes y granizo pequeño. De esta manera, pasado el mediodía los truenos, el fuerte viento y la lluvia sorprendieron a los habitantes del AMBA.

Según los especialistas se trata de una tormenta propia del verano que se desarrolla de manera localizada, con descargas eléctricas y precipitaciones breves. Por otro lado, se espera la llegada de un frente frío cerca de la medianoche, lo que dará paso a una jornada ventosa del sudeste, con una máxima que podría superar los 30 grados en el AMBA para el día siguiente.

lluvia calor Las zonas afectadas, de acuerdo con la advertencia del organismo nacional, son: Cañuelas, Ezeiza, Esteban Echeverría, General Rodríguez, Hurlingham, Ituzaingó, La Matanza, Lomas de Zamora, Luján, Marcos Paz, Merlo, Moreno y Morón. CABA, Zona Sur (Avellaneda, Lanús, Florencio Varela y Berazategui) y Zona Norte (General San Martín, San Isidro, Vicente López y Pilar) también se ven afectadas. Además, provincias como Neuquén, el norte de Río Negro, el oeste de La Pampa, todo Santa Fe y Entre Ríos; casi todo Corrientes, el norte de Córdoba y el sudeste de Santiago del Estero.

Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA El miércoles se espera mínima de 23 y máxima de 33, bajo una jornada mayormente nublada, y el jueves rigen posibles chaparrones por la mañana y tormentas por la tarde y noche.

El viernes marca ya un descenso de la temperatura, con marcas entre los 19 y 28 grados: nuevamente una probabilidad de chaparrones para la mañana. El fin de semana ya comenzará con mínimas más amables, entre los 19 y 20 grados, hasta una máxima de 30 para el sábado y domingo. Recomendaciones del SMN ante el calor y temperaturas extremas Las recomendaciones para este tipo de eventos son indicadas por el Ministerio de Salud. Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.

No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).

Prestar atención a los bebés, niños y niñas y a las personas mayores.

Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas.

Evitar comidas muy abundantes.

Ingerir verduras y frutas.

Reducir la actividad física.

Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.

Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.

Recordar que no existe un tratamiento farmacológico contra el golpe de calor y sólo los métodos clásicos, citados arriba, pueden prevenirlo y contrarrestarlo.

